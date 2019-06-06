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    Выиграет ли Бразилия контрольный поединок перед Копа Америка?

    Бразилия — Катар. Прогноз (к. 1.81) и ставки на международный товарищеский матч 5 июня 2019 года

    Прогнозы на ФИФА Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз на Бразилия — Катар
    Неймар Жуниор
    В рамках товарищеского матча сборная Бразилии сыграет со сборной Катара. Матч состоится 5 июня в 23:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Катар.

    Бразилия

    Бразильцы начали подготовку к турниру Копа Америка еще в марте. В начале весны команда успела сыграть вничью с Панамой (1:1) и выиграть у Чехии со счетом 1:3. До Кубка еще 10 дней, так что это будет один из двух контрольных поединков.

    Сборная Бразилии находится в превосходной форме. «Желто-зеленые» выиграли 7 из 8 последних матчей. Кстати, в последнее время Selecao мало пропускают — всего 2 гола в 8 играх. Также нужно выделить тот факт, что 5 из 6 поединков с участием латиноамериканцев завершались при двух или менее забитых голах.

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    У команды была проведена перестройка. Появились новые лица. К примеру, можно выделить Габриэла Жезуса, забившего два гола за сборную в этом году.

    Катар

    После Кубка Азии Катар не проводил никаких сборов. Турнир закончился в феврале, но на очень позитивной для «бордовых» ноте. Они сумели дойти до финала и выиграть у Японии 1:3. В целом сборная ни разу не терпела поражения за 7 последних игр.

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    Кубок Азии показал, что катарские футболисты способны не только побеждать, но и держать свои ворота «сухими» — всего один пропущенный мяч за весь период проведения турнира.

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    • Прошлые две игры с участием Катара завершались вполне результативно, поскольку в обоих случаях забивалось по 4 гола. Очень высока вероятность, что и в этот раз болельщики увидят немало забитых мячей.

    Прогноз

    Сборная Бразилии перед этим матчем считается стопроцентным фаворитом. Букмекерские конторы практически не верят в успех гостей. На их победу дают коэффициент 24.0, тогда как на победу «желто-зеленых» был установил коэфф 1.11.

    Бразильцы попытаются провести этот матч как можно удачнее. Все-таки еще одна победа перед стартом Копа Америка добавит уверенности. Так как состав у хозяев намного сильнее, то мы считаем, что они смогут добиться положительного результата в обоих таймах. Такой вариант оценивается коэффициентом 1.81. 0

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    Бразилия — Катар. Прогноз (к. 1.81) и ставки на международный товарищеский матч 5 июня 2019 года. Прогноз на Бразилия — Катар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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