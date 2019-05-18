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    Сможет ли «Уфа» избежать переходных матчей?

    «Уфа» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 мая 2019 года

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    Прогноз на «Уфа» — «Оренбург»
    «Уфа» борется за выживание
    В субботу, 18 мая, «Уфа» будет принимать на своем поле «Оренбург» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Уфа»

    Башкирский коллектив с 26 баллами за два тура до конца чемпионата расположился в зоне переходных матчей, на 14-м месте. От 12-й спасительной строки он отстает на пять очков.

    За последние восемь встреч «горожане» проиграли только два раза, еще четыре поединка они свели вничью и дважды побеждали. Тем не менее, уже понятно, что команда вряд ли выберется из зоны стыковых поединков.

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    В прошлом туре подопечные Вадима Евсеева на выезде уступили «Спартаку» — 0:1. Гости старались атаковать, но брака было много, а точных ударов — всего один за 90 минут.

    В последний раз «Уфа» встречалась с «Оренбургом» на выезде в ноябре прошлого года и уступила со счетом 0:1.

    «Оренбург»

    Команда занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 37 очков.

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  • 14/05/2019

    • «Газовики» одержали десять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Речь идет о типичном середняке, который уже решил главную задачу, сохранив прописку в элитном дивизионе. В еврокубки не попасть, а падение чуть ниже ни к чему страшному не приведет.

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    В конце апреля «Оренбург» уступил на выезде «Енисею» (1:2), а затем сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) дома, не справился с «Рубином» (0:2) в гостях и вновь завершил миром домашнюю встречу с «Уралом» (2:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уфы» — 2.14, победа «Оренбурга» — 3.65, ничья — 3.20.

    У гостей нет никакой турнирной мотивации, а «Уфа» лишь теоретически может избежать переходных матчей, но на самом деле в клубе наверняка уже настроились именно на этот сценарий. Ожидаем, что в предстоящей встрече будет не слишком много забитых мячей. Ставим на тотал матча меньше 2,5 гола за 1.62. 0

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    «Уфа» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 мая 2019 года. Прогноз на «Уфа» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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