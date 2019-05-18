«Уфа» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, «Уфа» будет принимать на своем поле «Оренбург» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Оренбург».

«Уфа»

Башкирский коллектив с 26 баллами за два тура до конца чемпионата расположился в зоне переходных матчей, на 14-м месте. От 12-й спасительной строки он отстает на пять очков.

За последние восемь встреч «горожане» проиграли только два раза, еще четыре поединка они свели вничью и дважды побеждали. Тем не менее, уже понятно, что команда вряд ли выберется из зоны стыковых поединков.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре подопечные Вадима Евсеева на выезде уступили «Спартаку» — 0:1. Гости старались атаковать, но брака было много, а точных ударов — всего один за 90 минут.

В последний раз «Уфа» встречалась с «Оренбургом» на выезде в ноябре прошлого года и уступила со счетом 0:1.

«Оренбург»

Команда занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 37 очков.

«Газовики» одержали десять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Речь идет о типичном середняке, который уже решил главную задачу, сохранив прописку в элитном дивизионе. В еврокубки не попасть, а падение чуть ниже ни к чему страшному не приведет.

В конце апреля «Оренбург» уступил на выезде «Енисею» (1:2), а затем сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) дома, не справился с «Рубином» (0:2) в гостях и вновь завершил миром домашнюю встречу с «Уралом» (2:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уфы» — 2.14, победа «Оренбурга» — 3.65, ничья — 3.20.

У гостей нет никакой турнирной мотивации, а «Уфа» лишь теоретически может избежать переходных матчей, но на самом деле в клубе наверняка уже настроились именно на этот сценарий. Ожидаем, что в предстоящей встрече будет не слишком много забитых мячей. Ставим на тотал матча меньше 2,5 гола за 1.62. 0