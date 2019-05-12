«Вильярреал» — «Эйбар». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч 37 тура чемпионата Испании 12 мая 2019 года

В 37 туре чемпионата Испании «Вильярреал» примет «Эйбар». Это противостояние будет проходить в воскресенье, 12 мая, на арене «Эстадио де ла Керамика». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Эйбар».

«Вильярреал»

«Вильярреал» в трех очках от зоны вылета. Команда не так давно из нее вышла и точно туда не собирается, а в случае победы на 99 процентов обеспечит себе место в элите на следующий сезон.

До прошлого матча «Желтая субмарина» не знала поражений в трех поединках кряду при двух победах. А ведь ранее у коллектива была 3-матчевая безвыигрышная серия, состоящая из двух поражений и одной ничьей.

В минувшем туре подопечные Хави Кальехи могли еще на шаг приблизиться к спасению в элите, но уступили на выезде «Реалу» (2:3). Хотя гости боролись в течение всей игры и даже сравняли счет в начале встречи.

«Эйбар»

«Эйбар» начал весну с домашней победы над «Сельтой» (1:0), вырванной на последних минутах, после чего выдал четырехматчевую безвыигрышную серию.

На выезде «Оружейники» сыграли вничью с «Алавесом» (1:1). После чего не только упустили победу над «Вальядолидом», а проиграли выигранный, казалось бы матч, пропустив дважды на последних минутах — 1:2.

Затем коллектив сыграл вничью с «Леванте» (2:2), уйдя от поражения в конце матча, и победили «Райо Вальекано» (2:1). Однако вслед за этим случилась безвыигрышная серия в четыре поединка.

Тем не менее, перед грядущей встречей баски победили в двух встречах кряду с одинаковым счетом 1:0 «Валенсию» и «Бетис».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0