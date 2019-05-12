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    Прервет ли «Торино» беспроигрышную серию «Сассуоло»?

    «Торино» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Италии 12 мая 2019 года

    Серия A Футбол Италии Торино Сассуоло
    Прогноз на «Торино» — «Сассуоло»
    Саша Лукич
    12 мая в матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» в Турине сыграет с «Сассуоло». Начало игры — в 13:30 по мск. Прогноз на «Торино» — «Сассуоло».

    «Торино»

    «Бордовые» после 35-ти матчей чемпионата набрали 57 очков и занимают седьмую позицию, отставая от шестой еврокубковой строки на два пункта и опережают восьмое «Лацио» на столько же.

    «Быки» не проигрывают в Серии А уже в семи поединках кряду, победив за этот период в трех из них и четыре встречи они закончили вничью.

    Одолеть удалось на своей территорию «Сампдорию» (2:1) и «Милан» (2:0), а также «Дженоа» (1:0) на выезде. Расписали мировые по 1:1 с «Фиорентиной», «Кальяри» и «Ювентусом», а еще 0:0 с «Пармой».

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    • 17-ть домашних встреч текущего сезона Серии А принесли «Торино» десять викторий, две ничьи и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 26:16.

    «Сассуоло»

    «Черно-зеленые» в этом розыгрыше Серии А уже решили все свои задачи. У них на счету 42 очка и десятая позиция в турнирной таблице чемпионата Италии.

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    Команда Роберто Де Дзерби имеет чуть меньшую беспроигрышную серию, чем у ее предстоящего соперника. Она не знает горечи поражений в шести встречах чемпионата кряду, выиграв два из них при четырех ничейных результатах.

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    Обыграли «Кьево» (4:0) и «Фиорентину» (1:0), поделили очки с «Пармой» (0:0), «Удинезе» (1:1), «Лацио» и «Фрозиноне» (по 2:2).

    «Сассуоло» в этом сезоне Серии А выиграл на выезде в четырех матчах из 17. Еще шесть игр команда закончила вничью и семь встреч проиграла, разница мячей — 17:21.

    В первом круге игра на поле «Сассуоло» закончилась вничью со счетом 1:1. В прошлом сезоне с таким же результатом закончился матч в Сассуоло, а в Турине «быки» победили — 3:0.

    Прогноз на «Торино» — «Сассуоло»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.59, победа «Сассуоло» — 5.90, ничья — 4.20.

    Прогнозируем, что «бордовые», стремящиеся попасть в еврокубки на следующий сезон, обыграют на своей арене соперника, который уже не имеет турнирной мотивации.

    Еще предлагаем поставить — «Торино» забьет гол до 39-й минуты включительно. 0

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    «Торино» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Италии 12 мая 2019 года. Прогноз на «Торино» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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