«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч 24 тура итальянской Серии А 18 февраля 2019 года

18 февраля на стадионе «Олимпико» в Риме ожидается поединок между командами «Рома» и «Болонья». Встреча пройдет в рамках 24 тура итальянской Серии А. Начало в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Болонья».

«Рома»

«Аталанта» сыграла свой матч против «Милана» и уступила со счетом 1:3. Таким образом, у «Ромы», которая теперь располагается на 5 строчке, есть возможность немного оторваться от команды.

Сейчас у римского коллектива 38 очков, а у «Милана» 42 балла. В случае победы хозяева смогут подобраться к «россонери» на дистанцию одного пункта.

Сейчас «Рома» демонстрируют довольно ровный футбол. За 6 игр у подопечных Ди Франческо не было ни одного поражения — 4 победы и две ничьи. По 3 очка команда набирала в поединках с «Сассуоло», «Пармой», «Торино» и «Кьево». Ничья фиксировалась в противостояниях с «Аталантой» и «Миланом».

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Стоит отметить, что «джаллароси» забивали не менее двух мячей в 5 из 6 последних игр в Серии А. Кроме того, хозяева одержали победу в 10 из 11 прошлых домашних встреч с «Болоньей».

В лазарете у клуба Шик, Ундер, Карсдорп и Перотти.

«Болонья»

«Болонья» пока никак не может выбраться из зоны вылета. Находясь на 18 строчке, команда имеет 18 очков, при этом «Эмполи» и «Удинезе», располагающиеся чуть выше, вполне досягаемы для гостей, вот только нужно побеждать «Рому», что не так уж и просто.

За 6 последних матчей в чемпионате подопечные Инзаги добились только одной победы. В трех случаях было поражение и в двух матчах удалось набрать по одному пункту.

Единственная победа на этом отрезке была одержана неожиданно, поскольку покорился «красно-синим» миланский «Интер». Ничьи расписали с клубами «Спал» и «Дженоа». Поражение гостям нанесли «Лацио», «Фрозиноне» и «Наполи».

целом «Болонья» выступает не очень хорошо. За 16 матчей коллективу не удалось победить в 15 случаях.

В списке травмированных футболистов у клуба такие игроки как Паласио и Гонсалес.

Прогноз

Букмекеры распределили коэффициенты следующим образом: 1,44 на победу «Ромы», 7,10 на победу «Болоньи» и 5,00 на ничью.

В последних двух играх гости насолили «волкам». В прошлом сезоне была ничья 1:1, а в первом круге «красно-синие» обыграли «Рому» со счетом 2:0. Не исключено, что коллектив Инзаги готовит очередной сюрприз и на этот раз, но все-таки теперь «джаллароси» будут играть на своем поле.

Скорее всего, что в матче будет забито не много голов. «Болонье» тоже нужно набирать очки, поэтому ожидается тяжелый поединок для обеих команд. Наш прогноз — тотал меньше 3 за 1,84. 0