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    Совершит ли «Генгам» еще одну сенсацию?

    «Генгам» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции 7 февраля 2019 года

    Кубок Франции Футбол Франции Генгам Лион
    Прогноз на «Генгам» — «Лион»
    «Лион» выиграл четыре предыдущих матча
    В четверг, 7 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка Франции «Генгам» будет принимать на своем поле «Лион». Начало матча — в 23:00 по мск. Прогноз на «Генгам» — «Лион».
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    «Генгам»

    «Генгам» на четвертьфинальной стадии Кубка французской лиги выбил сам ПСЖ, обыграв парижан на его территории со счетом 2:1. После этого триумфального выигрыша «Фермеры» успели провести пять встреч, в которых одержал две победы и три игры проиграл.

    Команда одолела в матче чемпионата страны «Ренн» (2:1) дома и второлиговый «Нанси» (2:1 в дополнительное) в Кубке Франции на выезде. Проиграли два раза 0:1 «Сент-Этьену» и «Реймсу» в своих стенах в Лиге 1, а также были уничтожены в Париже ПСЖ — 0:9.

    Неделей ранее подопечные Жослина Гурвеннека преподнесли еще одну сенсацию — на этот раз в Кубке Лиги. Коллектив принимал на своем поле «Монако» и выбил его по пенальти после 2:2 в игровое время, благодаря чему вышел в финал.

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    «Лион»

    «Лион» подходит к этой игре с серией из четырех побед подряд, которая пришла на смену трехматчевой серии без побед (ничья и два поражения). Подопечные Бруно Женезио трижды выиграли в чемпионате и один раз в Кубке.

    В ходе победной серии в Кубке Франции клуб выиграл у «Амьена» (2:0). Этот же соперник был обыграл и в предыдущем матче Лиги 1 (1:0).

    Кроме того, «Лион» разобрался с «Сент-Этьеном» (2:1) — все эти успехи достигнуты на выезде. И только в предыдущем поединке ПСЖ (2:1) был бит дома в рамках чемпионата, где «Ткачи» занимают третье место в 13 очках отставания от лидера.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67, на их проход — 1,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,00, их проход — в 2,75, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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    Прогноз на «Генгам» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40. В четверг, 7 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка Франции «Генгам» будет принимать на своем поле «Лион». Начало матча — в 23:00 по мск.
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