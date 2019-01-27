«Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 27 января 2019 года

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В матче 21-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграет с «Эспаньолом». Встреча пройдет 27 января на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Реал».

«Эспаньол»

Каталонский клуб начал 2019 год с домашней победы над «Леганесом» (1:0) в рамках Пример, после чего выбили в 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» (2:2 в готсях, 3:1 дома).

Между кубковыми матчами случилось поражение от «Реал Сосьедада» (2:3). Выездной матч чемпионата с «эймбаром» «попугаи» тоже проиграли — 0:3.

А в последнем матче «Эспаньол» в рамках 1/4 финала Кубка Короля сыграл вничью с «Бетисом» — 1:1.

В чемпионат каталонский клуб с 24 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 21-30, лучший бомбардир с 9 голами — Борха Иглесиас.

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В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Оскар Дуарте, хавбек Давид Лопес и нападающий Эрнан Перес.

В первом круге «Эспаньол» уступил на своем поле «Реалу» со счетом 0:1. В прошлом сезоне каталонцы проиграли в Мадриде 0:2, но победили дома 1:0.

«Реал»

Мадридский клуб завершил 2018-й год победой в клубном чемпионате мира, а в новом году «Реал» пока штормит.

Январь для «сливочных» начался упущенной выездной победой над «Вильярреалом» (2:2) и домашним поражением от «Реал Сосьедада» (0:2).

Затем мадридцы выбили «Леганес» (3:0 дома и 0:1 в гостях) в 1/8 финала Кубка Испании, а между кубковыми матчами вырвали победу у «Бетиса» (2:1) в гостевом матче Ла Лиги.

Календарь и таблица испанской Примеры

После поражения от «Леганеса», «сливочные» дома победили «Севилью» (2:0) в чемпионате, а в последнем матче «Реал» в рамках 1/4 финала Кубка одолел на своем поле «Жирону» (4:2).

В Примере «Реал» занимает 3-е место с 36 очками. Разница мячей 30-24, лучший бомбардир — Карим Бензема с 7 голами.

В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть Кейлор Навас, Маркос Льоренте, Мариано и Хесус Вальехо.

Прогноз

Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,75, тогда как на ничью — 3,90, а на успех «Эспаньола» — 4,40.

В последних десяти очных противостояниях «Эспаньол» одержал лишь одну победу, 9 раз побеждал «Реал». Прогнозируем, что мадридцы увезут из Барселоны 3 очка.

«Эспаньол» не сдастся без боя на своем поле. Интересны варианты «забьют обе» за 1,65 и ТБ 2,5 за 1,70. 0