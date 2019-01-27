«Бавария» — «Штутгарт». Прогноз на матч 19 тура Бундеслиги 27 января 2019 года

В воскресенье, 27 января, в Мюнхене состоится поединок между «Баварией» и «Штутгартом». Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Штутгарт».

«Бавария»

«Бавария» всего лишь вторая. У команды 36 очков, а у ближайшего конкурента — «Боруссии» Мюнхенгладбах — на три пункта меньше.

«Ротен» набрали по три балла в шести последних играх чемпионата и последний раз команда проигрывала как раз лидеру «Боруссии» Дортмунд в ноябре (3:2). При этом дружина Нико Ковача пропустила лишь два мяча.

Эта неудача в поединке со «Шмелями» до сих пор остается единственной для коллектива во всех турнирах, начиная с 6 октября, когда тот неожиданно был разбит Гладбахом (0:3) на своем поле. За это время так было три ничьи — против «Фрайбурга» и «Фортуны», а также «Аякса».

«Штутгарт»

Перед 19-м туром «Штутгарт» находится в зоне стыковых игр, на 16-м месте. В 18-ти матчах коллектив завоевал 14 очков и отстает на один балл от своего безопасной 15-й позиции.

Последняя пока что победы была одержана швабами 15 декабря на своем поле против «Герты» (2:1) дома в рамках Бундеслиги. С тех пор клуб не знает радости успеха в пяти поединках кряду.

Календарь и таблица Бундеслиги

Что хуже всего для подопечных Маркуса Вайнцирля, только в одной из этих встреч его футболисты не проиграли, да и этот случай был в товарищеской встрече против «Серкль Брюгге». Поражения же им нанесли «Вольфсбург», «Шальке» и «Майнц» в чемпионате, а также — «Утрехт» в контрольном матче.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07, тогда как успех гостей оценивается в 26,00, а ничья — в 11,00.

Рекомендуем попробовать поставить на то, что Роберт Левандовски забьет первый мяч, и «Бавария» выиграет за 3,50. 0