ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софья СамодуроваСамодурова выиграла, оставив Загитову с серебром «Спартак» — «Зенит»0:3 от «Спартака»: «Зенит» не хочет играть или не может? Тьерри АнриОтстранение Анри. Неправильное место и неправильное время?
  • 09:31
    • Экс-игрок ЦСКА вернулся в «Коринтианс»
  • 08:19
    • «Денвер» разгромил «Финикс», «Бруклин» дома обыграл «Нью-Йорк»
  • 21:59
    • Самодурова выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Загитова — вторая
  • 00:58
    • «МЮ» победил «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 00:38
    • Жардим вновь возглавил «Монако»
  • 23:28
    • «Локомотив» по пенальти победил «Ростов»
  • 22:11
    • «Витязь» одержал волевую победу над «Северсталью», отыгравшись с 0:3
    Все новости спорта

    Как «Бавария» примет «Штутгарт»?

    «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз на матч 19 тура Бундеслиги 27 января 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Штутгарт
    Прогноз на «Бавария» — «Штутгарт»
    «Бавария» выиграла шесть кряду последних матчей в Бундеслиге
    В воскресенье, 27 января, в Мюнхене состоится поединок между «Баварией» и «Штутгартом». Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Штутгарт».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Бавария»

    «Бавария» всего лишь вторая. У команды 36 очков, а у ближайшего конкурента — «Боруссии» Мюнхенгладбах — на три пункта меньше.

    «Ротен» набрали по три балла в шести последних играх чемпионата и последний раз команда проигрывала как раз лидеру «Боруссии» Дортмунд в ноябре (3:2). При этом дружина Нико Ковача пропустила лишь два мяча.

    Эта неудача в поединке со «Шмелями» до сих пор остается единственной для коллектива во всех турнирах, начиная с 6 октября, когда тот неожиданно был разбит Гладбахом (0:3) на своем поле. За это время так было три ничьи — против «Фрайбурга» и «Фортуны», а также «Аякса».

    «Штутгарт»

    Перед 19-м туром «Штутгарт» находится в зоне стыковых игр, на 16-м месте. В 18-ти матчах коллектив завоевал 14 очков и отстает на один балл от своего безопасной 15-й позиции.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Последняя пока что победы была одержана швабами 15 декабря на своем поле против «Герты» (2:1) дома в рамках Бундеслиги. С тех пор клуб не знает радости успеха в пяти поединках кряду.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Что хуже всего для подопечных Маркуса Вайнцирля, только в одной из этих встреч его футболисты не проиграли, да и этот случай был в товарищеской встрече против «Серкль Брюгге». Поражения же им нанесли «Вольфсбург», «Шальке» и «Майнц» в чемпионате, а также — «Утрехт» в контрольном матче.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07, тогда как успех гостей оценивается в 26,00, а ничья — в 11,00.

    Рекомендуем попробовать поставить на то, что Роберт Левандовски забьет первый мяч, и «Бавария» выиграет за 3,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Сегодня в 10:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кунь Лунь — Авангард
  • Сегодня в 10:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Сегодня в 10:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Наоми Осака — Петра Квитова
  • Сегодня в 11:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Леванте
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Рига
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Аугсбург
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ганновер
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Уотфорд
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Шрусбери Таун — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 18:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Сегодня в 18:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Слован — Динамо Минск
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тьерри Анри
  • Отстранение Анри. Неправильное место и неправильное время?
    • Вчера в 15:15     Френки де Йонг и Маттейс де Лигт
  • Бизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользу
    • 17:43 24/01/2019     Гонсало Игуаин
  • Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии А
    • Вчера в 00:41
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Бавария» — «Штутгарт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50. В воскресенье, 27 января, в Мюнхене состоится поединок между «Баварией» и «Штутгартом». Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов Прочие Тарасова и Морозов подарили золото ЧЕ французамСМИ — о результатах в парном катании на ЧЕ-2019 в Минске Вчера в 12:530
  • 21:52
    • Московское «Динамо» обыграло «Спартак»
  • 20:21
    • «Спартак» разгромил «Зенит» на «Кубке Матч Премьер»
  • 09:41
    • «Милан» подписал 18-летнего француза
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович стал вторым финалистом, Стосур и Шуай победили в парном разрядеОбзор матчей двенадцатого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 13:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» и «МЮ» забьют друг другу
  • 3.02
    •
  • 08:00
    • Дебютный гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения «Лиллю»
  • 01:14
    • 25 очков де Коло помогли ЦСКА одолеть «Барселону»
  • 00:33
    • «Герта» поделила очки с «Шальке»
    Френки де Йонг и Маттейс де Лигт Футбол Бизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользуАмстердамский клуб согласился продать Френки де Йонга в «Барселону» 24/01/2019 в 17:430
  • 18:28
    • Саночник Павличенко завоевал бронзу ЧМ в спринте
  • 17:50
    • Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце
  • 16:48
    • Степанова и Букин — вторые после ритм-танца на ЧЕ в Минске
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие