Китай — Иран. Прогноз и ставки на матч Кубка Азии 24 января 2019

В четверг, 24 января, команда Китая сыграет против сборной Ирана в рамках 1/4 финала Кубка Азии. Начало матча — в 19:00 по мск. Прогноз на Китай — Иран.

Китай

Сборная Китая под предводительством итальянца Марчелло Липпи без особых проблем смогла выйти плей-офф Кубка Азии.

На групповом этапе китайца набрали шесть очков и заняли второе место в своем квартете. В стартовых турах они поочередно обыграли Киргизию (2:1) и Филиппины (3:0).

А вот в поединке за первую строку в группе, сборная Китая уступила команде Южной Кореи (0:2). В 1/8 финала он не без усилий выбил Таиланд (2:1), проигрывая ему после первой половины игры.

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Последний раз китайские футболисты завоевывали медали на Кубке Азии еще в 2004 году, когда на домашнем турнире дошли до финала, где проиграли Японии (1:3).

Иран

Иранцы, которые три раза выигрывали Кубок Азии, но правда последний раз аж 1976 году, также, как и их предстоящий противник, последние свои медали брали в 2004 году.

На этом турнире «Принцы Персии» выиграли три матчей при одной ничьей, при этом сохранив свои ворота на замке.

На групповом этапе иранцы обыграли Йемен (5:0) и Вьетнам (2:0), а также поделили очки с Ираком (0:0). С семью очками они заняли первое место в своем квартете, опередив иракцев только по дополнительным показателям.

В 1/8 финала сборная Ирана одолела команду Омана со счетом 2:0, при этом оманцы в начале встречи не смогли реализовать 11-метровый удар.

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За последние пять поединков, которые команды провели между собой, Иран три из них выиграл при одной ничьей и поражении. Китайцы уже три игры кряду не могут забить иранцам.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Ирана в основное время — 1.41, победа Китая в основное время — 9.20, ничья в основное время — 4.30.

Проход: Китай 5.10; Иран 1.17.

Иранцы не пропускали еще на этом турнире. Прогнозируем, что в этом матче они не смогут сохранить свои ворота сухими, но и сами забить должны. 0