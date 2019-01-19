«Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч 18 тура Бундеслиги 19 января 2019 года

В этом сезоне «Байер» уже громил соперника

На стадионе «Бай-Арена» состоится поединок 18 тура немецкой Бундеслиги, в котором сойдутся команды «Байер» и «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах.

«Байер»

«Байер» неплохо играет в последнее время. За 6 матчей было набрано 13 очков благодаря 4 победам и одной ничьей. Статистику немного портит поражение от «Айнтрахта» со счетом 2:1. В двух последних поединках команда побеждала. Сначала удалось выиграть «Шальке» 1:2, затем «фармацевты» переиграли «Герту» 3:1.

Дома «Байер» играет неплохо. Из восьми поединков текущего сезона «красно-черные» проиграли только три, а в одном взяли один пункт. В остальных случаях хозяева одерживали победу.

Перед встречей с «Боруссией» у «Байера» было три товарищеских матча против «Зволле», «Пройссен Мюнстер» и «Твенте». Все три игры «леверкузенцы» выиграли.

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На данный момент клуб располагается на 9 месте с 24 очками. Поражение может откинуть «Байер» на 10 строчку, а победа — приблизить к еврокубковой зоне.

Под вопросом участие основного защитника Свена Бендера, у которого было повреждение.

«Боруссия» М

«Боруссия» идет третьей. У нее 33 балла и отставание от «Баварии» составляет всего три очка. Если команда проиграет, что «Лейпциг», находящийся на расстоянии 2 пунктов, может обогнать гостей.

В последних 6 матчах «жеребцы» потерпели два поражения, трижды выиграли и один раз сыграли вничью. Стоит отметить, что негативные результаты были в поединках против «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии».

13 января «Боруссия» боролась с «Баварией» в финале Кубке Телеком и уступила «красным» лишь в серии пенальти. Ранее команда выбила «Герту» в полуфинале того самого соревнования (0:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

На выезде гости выступают не очень хорошо, поскольку побед они не знают уже три последних встречи — 2 поражения и одна ничья.

В матче точно не сыграет Дукур, поскольку у него травма. Раффаэль и Джонсон тоже травмированы, но имеют шансы на попадание в заявку.

Прогноз

В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды. Первый раз в Бундеслиге и тогда «Боруссия» выиграла 2:0 на своем поле. Затем был матч в Кубке Германии, в котором «Байер» разгромил соперника в гостях 0:5.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 2,01 на их победу и 3,60 на победу гостей.

В конце прошлого сезона «Байер» обыграл «жеребцов» на своем поле со счетом 2:0. Сейчас гости находятся не в лучшей форме и «фармацевты» однозначно этим воспользуются. Мы прогнозируем, что в предстоящем поединке выиграет именно «Байер». 0