ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПланы на зиму: «Ростов» Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»Доминирование «Ювентуса» только усиливается Марсело БьелсаОбъяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандала
  • 01:29
    • «Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
  • 21:47
    • Шайба Дацюка помогла СКА победить «Динамо»
  • 21:01
    • Маркизио и Паредес попали в сферу интересов ПСЖ
  • 20:38
    • Нифонтова — первая женщина, прошедшая «Дакар» в зачете Original by Motul
  • 19:59
    • Николаев третий раз подряд выиграл «Дакар» среди грузовиков
  • 19:50
    • Мугуруса обыграла Конту на Australian Open
  • 19:28
    • «Барыс» обыграл «Салават» и обеспечил себе место в плей-офф
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Байер» слабостью «Боруссии» Менхенгладбах?

    «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч 18 тура Бундеслиги 19 января 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Байер Боруссия М
    Прогноз на «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах
    В этом сезоне «Байер» уже громил соперника
    На стадионе «Бай-Арена» состоится поединок 18 тура немецкой Бундеслиги, в котором сойдутся команды «Байер» и «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Байер»

    «Байер» неплохо играет в последнее время. За 6 матчей было набрано 13 очков благодаря 4 победам и одной ничьей. Статистику немного портит поражение от «Айнтрахта» со счетом 2:1. В двух последних поединках команда побеждала. Сначала удалось выиграть «Шальке» 1:2, затем «фармацевты» переиграли «Герту» 3:1.

    Дома «Байер» играет неплохо. Из восьми поединков текущего сезона «красно-черные» проиграли только три, а в одном взяли один пункт. В остальных случаях хозяева одерживали победу.

    Перед встречей с «Боруссией» у «Байера» было три товарищеских матча против «Зволле», «Пройссен Мюнстер» и «Твенте». Все три игры «леверкузенцы» выиграли.

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент клуб располагается на 9 месте с 24 очками. Поражение может откинуть «Байер» на 10 строчку, а победа — приблизить к еврокубковой зоне.

    Под вопросом участие основного защитника Свена Бендера, у которого было повреждение.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» идет третьей. У нее 33 балла и отставание от «Баварии» составляет всего три очка. Если команда проиграет, что «Лейпциг», находящийся на расстоянии 2 пунктов, может обогнать гостей.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В последних 6 матчах «жеребцы» потерпели два поражения, трижды выиграли и один раз сыграли вничью. Стоит отметить, что негативные результаты были в поединках против «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии».

    13 января «Боруссия» боролась с «Баварией» в финале Кубке Телеком и уступила «красным» лишь в серии пенальти. Ранее команда выбила «Герту» в полуфинале того самого соревнования (0:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На выезде гости выступают не очень хорошо, поскольку побед они не знают уже три последних встречи — 2 поражения и одна ничья.

  • Трансферный дайджест. 8-14 января
  • Уведет ли «Челси» звезду «Зенита», «Реал» нацелился на польского форварда, переедет ли лучший бомбардир «Удинезе» в Милан и другие трансферные новости последних дней
  • 14/01/2019

    • В матче точно не сыграет Дукур, поскольку у него травма. Раффаэль и Джонсон тоже травмированы, но имеют шансы на попадание в заявку.

    Прогноз

    В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды. Первый раз в Бундеслиге и тогда «Боруссия» выиграла 2:0 на своем поле. Затем был матч в Кубке Германии, в котором «Байер» разгромил соперника в гостях 0:5.

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 2,01 на их победу и 3,60 на победу гостей.

    В конце прошлого сезона «Байер» обыграл «жеребцов» на своем поле со счетом 2:0. Сейчас гости находятся не в лучшей форме и «фармацевты» однозначно этим воспользуются. Мы прогнозируем, что в предстоящем поединке выиграет именно «Байер». 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Витесс — Эксельсиор
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Эксельсиор
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Амьен
  • Сегодня в 22:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Хетафе — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коламбус — Монреаль
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Каролина — Оттава
  • Завтра в 03:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ванкувер — Баффало
  • Завтра в 06:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кардифф
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Завтра в 18:15
    •  4.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Дортмунд
  • Завтра в 20:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Курбан Бердыев
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 19:58 16/01/2019     Самир Насри
  • Насри указал «Арсеналу» на недостатки. «Канонирам» не хватает француза
    • 12:32 13/01/2019     ХК «Спартак» принял участие в #Adelechallenge
  • Cпортивный мир прощается с Адель
    • 00:21 15/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. На стадионе «Бай-Арена» состоится поединок 18 тура немецкой Бундеслиги, в котором сойдутся команды «Байер» и «Боруссия» Менхенгладбах.
    Тоже интересно
    Евгений Донской Теннис Australian Open. Джокович и Медведев — в третьем круге, Донской и Потапова покинули турнирРезультаты матчей четвертого дня соревнований на Открытом чемпионате Австралии 17 января Вчера в 16:480
  • 18:53
    • «Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании
  • 17:48
    • Кузьмина — победительница спринта в Рупольдинге
  • 17:34
    • «Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Спортинга»
    Гарри Кейн Футбол «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?Сможет ли команда Почеттино безболезненно пережить травму лидера? 16/01/2019 в 18:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Барса» в 1/4 финала Кубка Короля?
  • 5.00
    •
  • 22:53
    • «Магнитка» на выезде переиграла рижское «Динамо»
  • 22:32
    • 20 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть «Баварию»
  • 22:21
    • «Авангард» на выезде одолел «Сочи»
    «Аризона» — «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. Два очка Проворова, гол Задорова и передача ЛюбушкинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 января Вчера в 09:260
  • 16:47
    • Джокович — в третьем круге Australian Open
  • 14:38
    • Серена Уильямс обыграла Бушар на Australian Open
  • 14:32
    • «Северсталь» продлила победную серию до шести матчей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие