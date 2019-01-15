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    Как завершится переигровка в Кубке Англии?

    «Лутон» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 15 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Шеффилд Уэнсдей
    Прогноз на «Лутон» — «Шеффилд Уэнсдей»
    «Шеффилд Уэнсдей» — «Лутон»
    В рамках переигровки третьего раунда Кубка Англии «Лутон» будет принимать «Шеффилд Уэнсдей». Встреча пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд». Начало встречи — в 22:45. Прогноз на «Лутон» — «Шеффилд Уэнсдей».
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    «Лутон»

    «Лутон», который представляет третий по силе английский дивизион, к матчу переигровке третьего раунда Кубка Англии подходит с серией из четырех ничьих подряд.

    Кроме ничейного поединка в первой игре против «Шеффилд Уэнсдей» (0:0), команда трижды сыграла вничью в чемпионате: 2:2 против «Уолсолла», 0:0 с «Барнсли» и 1:1 с «Сандерлендом».

    Интересно, что перед серией из ничьих «Лутон» выдал девятиматчевую серию из побед.

    В турнирной таблице английской Лиги 1 «Лутон» располагается на втором месте. Команда набрала 52 очка в 27 турах и уступает только «Портсмуту», у которого 57 очков.

    В Кубке Англии «Лутон» перед этим прошел «Уикомб» (2:0) и «Бери» (1:0).

    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей», который выступает в Чемпионшипе, к переигровке также подошел с серией из четырех матчей без побед — три ничьи и одно поражение.

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    Кроме первого матча против «Лутона», футболисты «Уэнсдей» сыграли вничью против «Вест Бромвича» и «Бирмингема» (1:1), а 12 января проиграл «Халлу» (0:3).

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    В таблице Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» располагается на шестнадцатом месте. После 27 туров команда набрала 32 очка и чувствует себя довольно комфортно — от зоны вылета ее отделяет 9 очков.

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    • В Кубке Англии «Шеффилд Уэнсдей» стартовал с третьего раунда, и «Лутон» стал первым соперником команды в турнире.

    Прогноз

    На победу «Лутона» по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 3,34, а на победу «Шеффилд Уэнсдей» — 3,035.

    На то, что в следующий этап пройдет «Лутон», дается коэффициент 1,75, а на успех гостей — 2,10.

    Наш прогноз на матч — «Лутон» пройдет в следующий этап с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Лутон» — «Шеффилд Уэнсдей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В рамках переигровки третьего раунда Кубка Англии «Лутон» будет принимать «Шеффилд Уэнсдей». Встреча пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд». Начало встречи — в 22:45.
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