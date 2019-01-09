«Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Кубка Испании 9 января 2019 года

В среду, 9 января, в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» на своем поле примет «Атлетико». Начало поединка — в 21:30 по мск. Прогноз на «Жирона» — «Атлетико».

«Жирона»

Как для второго сезона в элите испанского футбола «Жирона» проводит довольно успешный сезон. По итогам 18-ти туров Ла Лиги команда занимает девятое место с 23 очками в активе.

В первых девяти турах подопечные Эусебио Сакристана одержали только две победы при четырех поражениях. Тем не менее, отрезок с 22 октября по 5 декабря ознаменовался восьмиматчевой беспроигрышной серией с четырьмя викториями.

В первой для себя стадии Кубка Испании, 1/16 финала, каталонский коллектив встретился с сильном в этой кампании «Алавесом». Сумев увезти ничью 2:2 из Витории, на своем поле хозяева выиграли 2:1.

«Атлетико»

Как и в прошлом сезоне сейчас «Атлетико» представляет собой второй по силе клуб Примеры. После 18-ти туров «Матрасники» идут на второй позиции с отставанием в пять очков от лидирующей «Барселоны».

Силу нынешней команды также подтверждает то, что она потерпела лишь два поражения в текущей кампании. На внутренней арене ее обидчиком стала «Сельта» (0:2) в гостях еще 1 сентября, а в Лиге чемпионов — дортмундская «Боруссия» (0:4) также на выезде 24 октября.

Всего же подопечные Диего Симеоне не проигрывают уже 14 поединков кряду во всех турнирах при пяти ничьих. В 1/16 финала Кубка Испании мадридцы заштатный «Сант-Андреу» с общим счетом 5:0.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, а ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге выиграет «Атлетико» за 4,60. 0