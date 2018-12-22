ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты СКАКХЛ. СКА проиграл рижскому «Динамо», ЦСКА уступил в гостях в Финляндии Маурисио Почеттино Как игрокам «Тоттенхэма» удержать Почеттино? Жозе МоуриньюМоуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?
  • 00:44
    • Моуринью может заменить Ковача на посту наставника «Баварии»
  • 23:59
    • «Валенсия» объявила о переходе защитника Мурильо в «Барселону»
  • 23:47
    • Дзюба: После ЧМ-2018 был готов уехать в АПЛ, на чемоданах сидел
  • 22:27
    • «Спартак» по булллитам одолел «Салават Юлаев»
  • 22:13
    • Рижское «Динамо» в овертайме дожало СКА
  • 20:50
    • Логинов стал вторым в спринте на Кубке мира в Нове-Место
  • 17:00
    • Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем»
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Ривер Плейт» утешительный финал?

    «Касима Антлерз» — «Ривер Плейт». Прогноз и ставки на матч Клубного ЧМ 22 декабря 2018 года

    ФИФА Латинская Америка
    Прогноз на «Касима Антлерз» — «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт»
    В субботу, 22 декабря, в матче за тетье место Клубного чемпионата мира встретятся японская «Касима Антлерз» и аргентинский «Ривер Плейт». Начало матча — в 16:30 по мск. Прогноз на «Касима Антлерз» — «Ривер Плейт».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Касима Антлерз»

    Японская команда в этом розыгрыше КЧМ на четвертьфинальной стадии выбила обладателя Кубка чемпионов зоны КОНКАКАФ мексиканскую «Гвадалахару» — 3:2.

    А на следующем этапе турнира подопечные Го Оива были остановлены победителем последних трех розыгрышей европейской Лиги чемпионов — мадридским «Реалом» (1:3).

    Для «Касимы» это второе участие в Клубном чемпионате мира. В 2016 году японский коллектив пробился в финал турнира, где проиграл «Реалу» только в дополнительное время — 2:4.

    Все прогнозы на футбол

    В недавно завершившемся чемпионате Японии «Касима» заняла третье место, набрав в 30 поединках 56 очков и отстала от первой позиции на 13 баллов.

    «Ривер Плейт»

    Аргентинцы стали последними участникоми Клубного чемпионат мира-2018. 9 декабря «Ривер Плейт» в ответной финальной игре Кубка Либертадорес переиграл своих соотечественников «Боку Хуниорс» — 3:1 (первый поединок закончился вничью — 2:2).

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    А стартовая игра на КЧМ закончилась для «миллионеров» полным провалом. Они уступили дорогу в финал хозяевам турнира «Аль-Аину» из ОАЭ.

    Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались хозяева — 5:4.

    В 2015 году «Ривер Плейт» дошел до финала турнира, в котором проиграл испанской «Барселоне» со счетом 0:3.

  • Вражда и ненависть в Буэнос-Айресе
  • Дерби «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс» — одно из наиболее ожесточенных в мире
  • 11/11/2018

    • На внутренней арене «Ривер Плейт» идет пока на 11 месте в турнирной таблице, но клуб из Буэнос-Айреса провел на четыре поединка меньше чем другие команды.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение аргентинцам. На их победу в основное время предлагают — 1.80.

    На победу японцев в основное время дают — 4.40, ничья в основное время оценена — в 3.80.

    Прогнозируем, что в утешительном финале победу в основное время одержит аргентинская команда. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Жирона — Хетафе
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Завтра в 05:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бернли
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — СПАЛ
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Завтра в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Завтра в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кардифф — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Завтра в 20:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» уже играл с «Фенербахче»
  • Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита»
    • 21:09 17/12/2018     «Арсенал» проиграл впервые за 22 матча
  • «Плановое» поражение «Арсенала» от нового «Саутгемптона»
    • 19:21 17/12/2018     «Челси» закрепился на 4-м месте АПЛ
  • Азар вернул себе статус лидера «Челси»
    • 04:10 17/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Касима Антлерз» — «Ривер Плейт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В субботу, 22 декабря, в матче за тетье место Клубного чемпионата мира встретятся японская «Касима Антлерз» и аргентинский «Ривер Плейт». Начало матча — в 16:30 по мск.
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Раскрываем тайные подробности, приведшие к увольнению португальца из «МЮ» 19/12/2018 в 20:520
  • 01:00
    • Дзюба: Разговоры о переходе в «Локомотив» велись
  • 00:24
    • Хованцев: Логинов морально готов к борьбе с Йоханнесом Бе
  • 14:48
    • Глушаков в будущем хочет тренировать «Спартак»
    Маурисио Почеттино Футбол Три кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?Кто может сменить Моуринью на посту главного тренера команды? 19/12/2018 в 14:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Результативная и не очень КХЛ
  • 5.83
    •
  • 23:28
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
  • 23:11
    • ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
  • 21:59
    • Хет-трик Семина принес «Витязю» победу над «Сочи»
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Три очка Наместникова, дубль Дадонова, шайбы Тарасенко и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 декабря 19/12/2018 в 09:300
  • 13:53
    • Хавбек «Локомотива» зимой сменит клуб
  • 13:20
    • Березуцкие в январе присоединятся к Слуцкому в «Витессе»
  • 13:04
    • ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие