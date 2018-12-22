«Касима Антлерз» — «Ривер Плейт». Прогноз и ставки на матч Клубного ЧМ 22 декабря 2018 года

В субботу, 22 декабря, в матче за тетье место Клубного чемпионата мира встретятся японская «Касима Антлерз» и аргентинский «Ривер Плейт». Начало матча — в 16:30 по мск. Прогноз на «Касима Антлерз» — «Ривер Плейт».

«Касима Антлерз»

Японская команда в этом розыгрыше КЧМ на четвертьфинальной стадии выбила обладателя Кубка чемпионов зоны КОНКАКАФ мексиканскую «Гвадалахару» — 3:2.

А на следующем этапе турнира подопечные Го Оива были остановлены победителем последних трех розыгрышей европейской Лиги чемпионов — мадридским «Реалом» (1:3).

Для «Касимы» это второе участие в Клубном чемпионате мира. В 2016 году японский коллектив пробился в финал турнира, где проиграл «Реалу» только в дополнительное время — 2:4.

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В недавно завершившемся чемпионате Японии «Касима» заняла третье место, набрав в 30 поединках 56 очков и отстала от первой позиции на 13 баллов.

«Ривер Плейт»

Аргентинцы стали последними участникоми Клубного чемпионат мира-2018. 9 декабря «Ривер Плейт» в ответной финальной игре Кубка Либертадорес переиграл своих соотечественников «Боку Хуниорс» — 3:1 (первый поединок закончился вничью — 2:2).

А стартовая игра на КЧМ закончилась для «миллионеров» полным провалом. Они уступили дорогу в финал хозяевам турнира «Аль-Аину» из ОАЭ.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались хозяева — 5:4.

В 2015 году «Ривер Плейт» дошел до финала турнира, в котором проиграл испанской «Барселоне» со счетом 0:3.

На внутренней арене «Ривер Плейт» идет пока на 11 месте в турнирной таблице, но клуб из Буэнос-Айреса провел на четыре поединка меньше чем другие команды.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение аргентинцам. На их победу в основное время предлагают — 1.80.

На победу японцев в основное время дают — 4.40, ничья в основное время оценена — в 3.80.

Прогнозируем, что в утешительном финале победу в основное время одержит аргентинская команда. 0