«Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 22 декабря 2018 года

«Ювентус» не знает поражений в Серии А этого сезона

«Ювентус» не знает поражений в Серии А этого сезона Sportingpedia

В субботу, 22 декабря, «Ювентус» будет принимать на своем поле «Рому» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Рома».

«Ювентус»

Первое место, 46 очков, 16 матчей, 15 побед и ни одного поражения. Вот такую мощную форму демонстрирует лучший клуб Италии последних семи лет «Ювентус».

Отрыв «бьянконери» от «Наполи» составляет восемь баллов. «Старая Синьора» попросту не замечает конкурентов на пути к своему восьмому кряду скудетто.

Вместе с тем, накануне встречи с довольно непростым соперником туринскому гранду не стоит впадать в спокойствие. Особенно в свете того, что гегемон кальчо проиграл в позапрошлом матче «Янг Бойз» практически основой, а две предыдущие победы добыты с минимальным счетом.

«Рома»

«Рома» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 24 очка. В 16-ти сыгранных матчах «волки» одержали шесть побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Столь непривычные как для последних лет результаты столичного коллектива связаны с отсутствием стабильности в его игре. Так, совсем недавно, в период с конца ноября до середины декабря команда не добыла ни одной победы в пяти поединках во всех турнирах.

К счастью для «джаллоросси» и их тифози, неудачная серия прервалась в прошлом туре Серии А, в котором подопечные Эусебио Ди Франческо переиграли дома «Дженоа» (3:2). Но и здесь в домашней встрече было пропущено сразу два мяча, что отражает проблемы с надежностью своих тылов.

Прогноз

Фаворитом закономерно считаются хозяева поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0