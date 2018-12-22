«Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 22 декабря 2018 года

«Ювентус»
Первое место, 46 очков, 16 матчей, 15 побед и ни одного поражения. Вот такую мощную форму демонстрирует лучший клуб Италии последних семи лет «Ювентус».
Отрыв «бьянконери» от «Наполи» составляет восемь баллов. «Старая Синьора» попросту не замечает конкурентов на пути к своему восьмому кряду скудетто.
Вместе с тем, накануне встречи с довольно непростым соперником туринскому гранду не стоит впадать в спокойствие. Особенно в свете того, что гегемон кальчо проиграл в позапрошлом матче «Янг Бойз» практически основой, а две предыдущие победы добыты с минимальным счетом.
«Рома»
«Рома» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 24 очка. В 16-ти сыгранных матчах «волки» одержали шесть побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
Столь непривычные как для последних лет результаты столичного коллектива связаны с отсутствием стабильности в его игре. Так, совсем недавно, в период с конца ноября до середины декабря команда не добыла ни одной победы в пяти поединках во всех турнирах.
К счастью для «джаллоросси» и их тифози, неудачная серия прервалась в прошлом туре Серии А, в котором подопечные Эусебио Ди Франческо переиграли дома «Дженоа» (3:2). Но и здесь в домашней встрече было пропущено сразу два мяча, что отражает проблемы с надежностью своих тылов.
Прогноз
Фаворитом закономерно считаются хозяева поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — 4,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0