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    Окажет ли «Рома» сопротивление «Ювентусу»?

    «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 22 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Ювентус Рома
    Прогноз на «Ювентус» — «Рома»
    «Ювентус» не знает поражений в Серии А этого сезона
    В субботу, 22 декабря, «Ювентус» будет принимать на своем поле «Рому» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Рома».
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    «Ювентус»

    Первое место, 46 очков, 16 матчей, 15 побед и ни одного поражения. Вот такую мощную форму демонстрирует лучший клуб Италии последних семи лет «Ювентус».

    Отрыв «бьянконери» от «Наполи» составляет восемь баллов. «Старая Синьора» попросту не замечает конкурентов на пути к своему восьмому кряду скудетто.

    Вместе с тем, накануне встречи с довольно непростым соперником туринскому гранду не стоит впадать в спокойствие. Особенно в свете того, что гегемон кальчо проиграл в позапрошлом матче «Янг Бойз» практически основой, а две предыдущие победы добыты с минимальным счетом.

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    «Рома»

    «Рома» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 24 очка. В 16-ти сыгранных матчах «волки» одержали шесть побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    Столь непривычные как для последних лет результаты столичного коллектива связаны с отсутствием стабильности в его игре. Так, совсем недавно, в период с конца ноября до середины декабря команда не добыла ни одной победы в пяти поединках во всех турнирах.

    К счастью для «джаллоросси» и их тифози, неудачная серия прервалась в прошлом туре Серии А, в котором подопечные Эусебио Ди Франческо переиграли дома «Дженоа» (3:2). Но и здесь в домашней встрече было пропущено сразу два мяча, что отражает проблемы с надежностью своих тылов.

    Прогноз

    Фаворитом закономерно считаются хозяева поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

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    Прогноз на «Ювентус» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00. В субботу, 22 декабря, «Ювентус» будет принимать на своем поле «Рому» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 мск.
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