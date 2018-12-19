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    В Бремене будет результативная игра

    «Вердер» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 19 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Вердер» — «Хоффенхайм»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В среду, 19 декабря, в 16-м туре чемпионата Германии «Вердер» на своем поле будет принимать «Хоффенхайм». Встреча, которая состоится на «Везерштадион», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Вердер» — «Хоффенхайм».
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    «Вердер»

    Бременцы после 15 туров чемпионата Германии расположились на девятой строке в турнирной таблице, положив в этих матчах в свою копилку 21 балл и на два очка отстают от предстоящего противника, который идет на три позиции выше.

    За последние семь игр в Бундеслиги «музыканты» не проиграли только два раза. Смогли в 14 игровом дне одолеть на своей арене «Фортуну» со счетом 3:1, а также поделить очки с «Фрайбургом» (1:1) в гостях.

    Другие пять встреч команда Флориана Кофельдта проиграла. Среди этих поражений стоит выделить полный разгром в домашнем матча с «Байром» (2:6). В последней игре первенства «Вердер» уступил в гостях лидеру чемпионата — «Боруссии Д» (1:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Домашние матчи в этом розыгрыше Бундеслиги принесли «зелено-белым» три победы, две ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 14:15.

    «Хоффенхайм»

    «Деревенские» перед 16 игровым днем в Бундеслиги расположились на шестой еврокубковой позиции, имея в своем активе 23 очка и отстают от топ-4 на пять баллов.

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    С учетом всех турниров подопечные Юлиана Нагельсмана не могут одержать победу уже в шесть матчей кряду. Непосредственно в чемпионате они не выигрывают в четырех матчах кряду, что правда сыграв все эти игры вничью.

    Последнюю свою викторию в немецком первенстве «сине-белые» праздновали 10 октября в домашней игре с «Аугсбургом» со счетом 2:1. Накануне команда из Зинсхайма на своей арене расписала мировую с «Боруссией М» (0:0).

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    • Семь гостевых встреч в этом сезоне Бундеслиги закончились для «Хоффенхайма» тремя победами при двух ничьих и поражениях ,разница мячей — 17:13. При этом, последние пять игр закончились без поражений.

    В минувшем сезоне в Бремене оппоненты расписали мировую со счетом 1:1, а в Зинсхайме хозяева взяли верх — 1:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.10.

    На победу хозяев дают — 3.20, ничья оценена — в 4.00.

    Зачастую поединки с участием этих коллективов приносят результативные матчи. Думаем, что и эта игра не станет исключением. 0

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    Прогноз на «Вердер» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63. В среду, 19 декабря, в 16-м туре чемпионата Германии «Вердер» на своем поле будет принимать «Хоффенхайм». Встреча, которая состоится на «Везерштадион», начнется в 22:30 по мск.
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