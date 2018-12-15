«Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки на матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу 15 декабря

В субботу, 15 декабря, «Реал» на своем поле примет «Райо Вальекано» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Райо Вальекано».

«Реал»

«Реал» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 26 очка. В 15-ти сыгранных матчах «Сливочные» одержали восемь побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

1 декабря «бланкос» на своем поле обыграли «Валенсию» (2:0), хотя перед этим в гостях сенсационно проиграли «Эйбару» (0:3). Это пока что единственное поражение команды в пяти матчах Примеры при наставнике Сантьяго Солари, тогда как в четырех были одержаны победы.

Эти результаты позволили королевскому клубу подняться в зону Лиги чемпионов на четвертое место. Любопытно то, как на настрой мадридцев в грядущей игре повлияет разгромное поражение от ЦСКА (0:3) в заключительном туре Лиги чемпионов, а также грядущие выступления на клубном чемпионате мира.

«Райо Вальекано»

Первая победа этого сезона была одержана «Райо Вальекано» в третьем туре чемпионата Испании. Однако этот успех долгое время оставался единственным для подопечных Мичела.

В течение 11-ти поединков во всех турнирах мадридский коллектив не мог познать вкуса побед, уступив в шести играх. Закономерно, что такие результаты привели клуб в зону вылета Примеры.

И только в 14-м туре «Пчелы» добыли свою вторую викторию в текущей кампании национального первенства. Тем не менее, после этого случились еще два поражения, после которых команда не только остается в зоне вылета на 19-м месте Ла Лиги с отставанием в четыре балла от спасительной 17-й строчки, но и уже прекратила выступления в Кубке Испании.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, а ничья — в 9,00.

Рекомендуем ставить на то, что Карим Бензема забьет, «Реал» выиграет 2-0, 2-1 или 3-1 за 7,50. 0