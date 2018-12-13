«Рапид» — «Рейнджерс». Прогноз на матч 6 тура группового этапа Лиги Европы 13 декабря 2018 года

В Вене на поле «Альянц» сойдутся команды «Рапид» и «Рейнджерс». Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Рапид» — «Рейнджерс».

«Рапид»

Хоть австрийская команда и находится на второй позиции, но количество очков не позволяет ей расслабиться. Соперник из Глазго отстает всего на один балл, а четвертая команда группы G имеет на 2 пункта меньше. Таким образом, плотность очень высокая и, скорее всего, завтра без драмы не обойдется.

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За 5 встреч на групповом этапе «Рапид» дважды побеждал и столько же раз терпел поражение. Также была ничья. На домашнем поле клуб победил и сыграл вничью. Однозначно «Рейнджерс» всеми силами попытается испортить эту статистику.

Как бы там ни было, но в двух последних домашних играх в Лиге Европы на своем поле «Рапид» не пропускает. При этом на «Альянц» забивалось не более двух мячей.

«Рейнджерс»

«Рейнджерсу» терять нечего. Команда Джеррарда имеет 6 очков, что дает возможность занимать лишь третье место. В случае ничьи или поражения с еврокубковой весной можно будет попрощаться.

В отличие от своего оппонента «Рейнджерс» проиграл в группе лишь раз. Также коллектив из Глазго три раза завершал поединки с ничейным результатом и один раз побеждал. Поражение, к слову, нанес московский «Спартак».

В выездных встречах «Рейнджерс» видимо любит играть в открытый футбол, поскольку за 5 матчей шотландский клуб пропустил 5 мячей и при этом забил столько же. В этот раз кроме победы гостям больше ничего не подходит.

Стивен Джеррард не сможет использовать Дорранса и Мерфи. Эти футболисты находятся в лазарете клуба.

Прогноз

Первая встреча в Глазго завершилась победой «Рейнджерса» со счетом 3:1. Выездной поединок для обеих команд будет своеобразной шахматной партией, поскольку терять очки нельзя и «Рапиду». Для столичного клуба тоже лучше всего победить.

Отсюда следует, что оба участника противостояния будут, скорее всего, играть аккуратно. Возможно, что голевой феерии не будет, поединок должен завершиться победой одной из команд. На победу «Рапида» букмекеры дают коэффициент 2,48, а на «Рейнджерс» — 2,75.

Опираясь на результат и статистику прошлого матча, мы прогнозируем минимальную победу второй команды. Рекомендуемая ставка — Фора 2 (0) за 2,01. 0