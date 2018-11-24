ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США «Металлург» Мг — «Ак Барс»КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь» Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
  • 00:23
    • Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 22:06
    • СКА одержал пятую победу подряд
  • 20:36
    • Шикунов: Глушаков был бы нужен «Крыльям»
  • 19:50
    • «Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Магнитку»
  • 19:38
    • «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Торпедо»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Реал» побеждать?

    «Эйбар» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2018 года

    Примера Футбол Испании Эйбар Реал Мадрид
    Прогноз на «Эйбар» — «Реал»
    «Реал» выиграл четыре предыдущих матча во всех турнирах
    В субботу, 24 ноября, в 13-м туре испанской Примеры «Эйбар» примет «Реал». Матч, который пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Реал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Эйбар»

    «Эйбар» неудачно стартовала в нынешнем сезоне Примеры, проиграв в двух стартовых матчах «Уэске» (1:2) и «Хетафе» (0:2). Тем не менее, затем команда пришла в себя и набрала семь очков из девяти в последующих поединках первенства.

    По такому сценарию клуб и выступает в текущем розыгрыше испанского чемпионата. После двух поражений кряду в конце сентября пришли две победы и ничья октябре, после чего снова были две неудачи и снова — две победы и ничья.

    Таким образом, подопечные Мендилибара занимают место в нижней части таблицы, находясь на 13-й строчке. При этом баски неплохо оторвались от зоны вылета, обеспечив отрыв в пять очков, который, кстати, идентичен и отставанию от зоны еврокубков.

    «Реал»

    После трех побед кряду на старте Примеры с «Реалом» случился спад, который выразился в поражениях от «Севильи» (0:3), «Алавеса» (0:1), «Леванте» (1:2), «Барселоны» (1:5) и ничьей с «Атлетико» (0:0). В результате, с поста наставника был уволен Хулен Лопетеги.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Лучшей была ситуация в Лиге чемпионов. Там с «Сливочные» хоть и с трудом, но обыграли «Викторию» (2:1), хотя перед этим и вовсе проиграли ЦСКА (0:1). Однако в первом туре обыграли «Рому» (3:0).

  • Солари — на своем месте у руля Мадрида
  • Реакция прессы на назначение Солари наставником «Реала»
  • 14/11/2018

    • Приход нового рулевого, коим стал Сантьяго Солари, взбодрил мадридцев, которые под его руководством одержали четыре победы кряду во всех турнирах с разницей мячей 15-2, включая и еще одну победу над «Викторией» в ЛЧ. Благодаря этому королевский клуб утвердил аргентинца в качестве полноценного наставника.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге «Реал» выиграет матч за 4,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Томь
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александр Зверев
  • Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
    • 21:25 19/11/2018     Англия стремительно прогрессирует
  • Заматеревшая Англия не испортила год Хорватии
    • 17:30 19/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Эйбар» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В субботу, 24 ноября, в 13-м туре испанской Примеры «Эйбар» примет «Реал». Матч, который пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начнется в 15:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • 00:39
    • «Ливерпуль» продлил контракт с нападающим
  • 00:07
    • Шикунов: С увольнением Тихонова терпели до последнего
  • 23:54
    • Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА не отпустит в отрыв ЦСКА
  • 3.70
    •
  • 22:53
    • СМИ: «Реал» претендует на форварда «МЮ»
  • 22:38
    • Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон
  • 22:24
    • Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Андиев
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 19:25
    • «Спартак» может отдать Глушакова в аренду
  • 16:27
    • СМИ: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»
  • 21:53
    • Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие