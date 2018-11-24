«Эйбар» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2018 года

В субботу, 24 ноября, в 13-м туре испанской Примеры «Эйбар» примет «Реал». Матч, который пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Реал».

«Эйбар»

«Эйбар» неудачно стартовала в нынешнем сезоне Примеры, проиграв в двух стартовых матчах «Уэске» (1:2) и «Хетафе» (0:2). Тем не менее, затем команда пришла в себя и набрала семь очков из девяти в последующих поединках первенства.

По такому сценарию клуб и выступает в текущем розыгрыше испанского чемпионата. После двух поражений кряду в конце сентября пришли две победы и ничья октябре, после чего снова были две неудачи и снова — две победы и ничья.

Таким образом, подопечные Мендилибара занимают место в нижней части таблицы, находясь на 13-й строчке. При этом баски неплохо оторвались от зоны вылета, обеспечив отрыв в пять очков, который, кстати, идентичен и отставанию от зоны еврокубков.

«Реал»

После трех побед кряду на старте Примеры с «Реалом» случился спад, который выразился в поражениях от «Севильи» (0:3), «Алавеса» (0:1), «Леванте» (1:2), «Барселоны» (1:5) и ничьей с «Атлетико» (0:0). В результате, с поста наставника был уволен Хулен Лопетеги.

Лучшей была ситуация в Лиге чемпионов. Там с «Сливочные» хоть и с трудом, но обыграли «Викторию» (2:1), хотя перед этим и вовсе проиграли ЦСКА (0:1). Однако в первом туре обыграли «Рому» (3:0).

Приход нового рулевого, коим стал Сантьяго Солари, взбодрил мадридцев, которые под его руководством одержали четыре победы кряду во всех турнирах с разницей мячей 15-2, включая и еще одну победу над «Викторией» в ЛЧ. Благодаря этому королевский клуб утвердил аргентинца в качестве полноценного наставника.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге «Реал» выиграет матч за 4,50. 0