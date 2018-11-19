Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 19 ноября

19 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Германии примет в Гельзенкирхене сборную Нидерландов. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Нидерланды.

Германия

Команда Йоахима Лёва уже решила свои вопросы в Лиге наций. Решила негативно — последнее место с одним набранным очком и разницей голов -3 после трех матчей.

В последнем матче против России сборная Германии вышла полурезервным составом. Итог — на табло (3:0). Очень было заметно разницу футболистов в классе (6-0 по ударам в створ), в дисциплинированности передвижений по полю (1-2 по офсайдам). Все три мяча влетели еще до перерыва.

В последнем официальном матче Бундесманшафт проиграла чемпионам мира 1:2. Немцы забили первыми, но Франция в который раз продемонстрировала, что она лучшая в мире на данный момент по активности «когда надо», то есть по ситуации.

Из 14-ти ударов они реализовали два, но этого хватило для победы.

Нидерланды

А голландцам сейчас «надо» всегда. Время нынче такое. Они посмотрели на расклад в группе, напряглись и в последнем туре Лиги наций выиграли у французов 2:0.

Голы влетели под занавес каждого из таймов: Вейналдум забил на 44-й, а Депай — на 96-й. Второй реализовал пенальти.

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Разница в активности была огромной — «оранжевые» нанесли в 2,5 раза больше ударов, чем «синие» (19-7), владея мячом при этом 60% игрового времени. С такой игрой напрашивается закономерный вопрос: неужели возвращение?..

Прогноз

О нем пока говорить рано, но в этом матче Нидерланды не должны дать себя в обиду. Котировки букмекеров на стороне хозяев поля. Причем перевес довольно серьезный: на чистую победу Голландии дают коэффициент в пределах 4,00 — 4,15.

Так рисковать не советуем, хотя что-то назойливо шепчет «а почему бы и нет?!» Рекомендуем обратить внимание на ставку «Гол после 75-й минуты» за 1,88.

Аргументация проста. Подопечные Лёва пропустили четыре гола из пяти в последние полчаса своих матчей. Сборная Голландии забили четыре гола из шести в последние полчаса своих матчей. 0