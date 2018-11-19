ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Коламбуса»НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга» Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мираЧемпион мира не сдержал оранжевое возрождение Лионель Месси15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси
  • 12:12
    • Гендиректор «Краснодара» высказался о стоимости системы VAR
  • 11:12
    • Болт хотел бы подписать контракт с футбольным клубом до конца ноября
  • 09:44
    • Защитник сборной Швеции получил травму перед матчем с Россией
  • 08:22
    • Паредес готов перейти в «Милан»
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Далласу», «Орландо» победил «Лейкерс»
  • 01:39
    • Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
  • 01:12
    • Джокович сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Простая аргументация — простая ставка

    Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 19 ноября

    Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Сборная Голландии
    Прогноз на Германия — Нидерланды
    Райан Бабел
    19 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Германии примет в Гельзенкирхене сборную Нидерландов. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Нидерланды.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Германия

    Команда Йоахима Лёва уже решила свои вопросы в Лиге наций. Решила негативно — последнее место с одним набранным очком и разницей голов -3 после трех матчей.

    В последнем матче против России сборная Германии вышла полурезервным составом. Итог — на табло (3:0). Очень было заметно разницу футболистов в классе (6-0 по ударам в створ), в дисциплинированности передвижений по полю (1-2 по офсайдам). Все три мяча влетели еще до перерыва.

  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
  • Реакция прессы на товарищеский матч Германия — Россия
  • 16/11/2018

    • В последнем официальном матче Бундесманшафт проиграла чемпионам мира 1:2. Немцы забили первыми, но Франция в который раз продемонстрировала, что она лучшая в мире на данный момент по активности «когда надо», то есть по ситуации.

    Из 14-ти ударов они реализовали два, но этого хватило для победы.

    Нидерланды

    А голландцам сейчас «надо» всегда. Время нынче такое. Они посмотрели на расклад в группе, напряглись и в последнем туре Лиги наций выиграли у французов 2:0.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Голы влетели под занавес каждого из таймов: Вейналдум забил на 44-й, а Депай — на 96-й. Второй реализовал пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    Разница в активности была огромной — «оранжевые» нанесли в 2,5 раза больше ударов, чем «синие» (19-7), владея мячом при этом 60% игрового времени. С такой игрой напрашивается закономерный вопрос: неужели возвращение?..

    Прогноз

    О нем пока говорить рано, но в этом матче Нидерланды не должны дать себя в обиду. Котировки букмекеров на стороне хозяев поля. Причем перевес довольно серьезный: на чистую победу Голландии дают коэффициент в пределах 4,00 — 4,15.

    Так рисковать не советуем, хотя что-то назойливо шепчет «а почему бы и нет?!» Рекомендуем обратить внимание на ставку «Гол после 75-й минуты» за 1,88.

    Аргументация проста. Подопечные Лёва пропустили четыре гола из пяти в последние полчаса своих матчей. Сборная Голландии забили четыре гола из шести в последние полчаса своих матчей. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Тамбов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч СКА — Металлург
  • Сегодня в 17:00
    •  4.23
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Белоруссия
  • Сегодня в 20:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Австрия
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Испания — Босния и Герцеговина
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Швейцария — Бельгия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Завтра в 04:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Грузия — Казахстан
  • Завтра в 20:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Армения
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Кононов
  • Кононов в «Спартаке»: спаситель или промежуточный вариант?
    • 20:40 13/11/2018     Мануэль Нойер
  • Нефантастическая четверка. Кто тянет «Баварию» вниз?
    • 18:10 13/11/2018     Лионель Месси
  • 15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси
    • Вчера в 15:15
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на Германия — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. 19 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Германии примет в Гельзенкирхене сборную Нидерландов. Начало — в 22:45 мск.
    Тоже интересно
    ЦСКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» одолел рижское «Динамо», ЦСКА победил «Нефтехимик»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября Вчера в 20:290
  • 00:47
    • Португалия разошлась миром с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 10:06
    • Кулижников выиграл этап Кубка мира в Обихиро на дистанции 1000 м
  • 09:55
    • Ожье в шестой раз стал чемпионом мира по классическому ралли
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Футбол Окольцованный РоналдуВсе подробности о скорой свадьбе звездного нападающего «Ювентуса» 16/11/2018 в 22:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия не отдаст свое первое место
  • 4.23
    •
  • 08:35
    • Пять футболистов покинули расположение сборной Италии
  • 01:59
    • Андерссон: Да, счёт 1:0, но команда атаковала, создавала моменты
  • 01:52
    • Луческу: Нелегко создать команду из молодых игроков
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, победный буллит Ковальчука, очередной успех «Торонто»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября Вчера в 09:580
  • 23:43
    • Дзюба может сыграть со Швецией
  • 22:00
    • Сборная Турции проиграла Швеции и вылетела в дивизион C Лиги наций
  • 21:37
    • Загитова выиграла этап Гран-при в Москве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие