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    Прервет ли «Балтика» беспроигрышную серию «Луча»?

    «Балтика» — «Луч». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 14 ноября 2018 года

    ФНЛ Футбол России Балтика Луч-Энергия
    Прогноз на «Балтика» — «Луч»
    Игроки «Балтики»
    В среду, 14 ноября, в рамках 22 тура ФНЛ «Балтика» в Калининграде примет «Луч». Поединок начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Балтика» — «Луч».
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    «Балтика»

    «Балтийцы» на данный момент идут в зоне вылета, на 17 месте. В 21 поединки первенства первой лиги они заработали 22 очка и отстают от 15 спасительной строки на четыре балла.

    За последние четыре поединка в ФНЛ калининградцы проиграли только один раз, уступив в 20 туре на выезде «Тамбову» со счетом 0:2.

    Также была ничья с «СКА-Хабаровск» (1:1) в гостях, и еще две домашние победы с одинаковым результатом 1:0 над «Мордовией» и «Томью».

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    • Домашние матчи в этом розыгрыше ФНЛ принесли «Балтике» три победы, две ничьи и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 9:13.

    «Луч»

    «Приморцы» перед 22 туром первого дивизиона расположились на 11 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 пунктов, опережая зону вылета на шесть очков.

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    В чемпионате «тигры» не знают горечи поражений уже в 10 поединках кряду. В этот период они четыре встречи выиграли и шесть матчей свели вничью.

    При этом последние два поединка ФНЛ дальневосточники выиграли, прервав серию из трех ничьих подряд. Поочередно обыграли в 20 и 21 домашних турах с одинаковым счетом 1:0 «Ротор» и «Нижний Новгород».

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    Из девяти выездных поединках в этом сезоне ФНЛ «Луч» восемь из них свел вничью и один раз проиграл, разница забитых и пропущенных мячей — 6:7.

    В первом круге в Владивостоке оппоненты сыграли вничью — 0:0. В минувшем сезоне «Балтика» взяла верх над «Лучом» на своем поле со счетом 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.87.

    На победу гостей дают — 4.40, ничья оценена — в 3.30.

    Гости хоть и имеют длительную беспроигрышную серию, на выезде еще победить не могут. А хозяевам, которые идут в зоне вылете, обязательно нужно брать три очка, чтобы не дать конкурентам оторваться.

    Наш прогноз — победа «Балтики». 0

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    Прогноз на «Балтика» — «Луч». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В среду, 14 ноября, в рамках 22 тура ФНЛ «Балтика» в Калининграде примет «Луч». Поединок начнется в 20:00 по мск.
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