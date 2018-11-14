«Балтика» — «Луч». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 14 ноября 2018 года

В среду, 14 ноября, в рамках 22 тура ФНЛ «Балтика» в Калининграде примет «Луч». Поединок начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Балтика» — «Луч».

«Балтика»

«Балтийцы» на данный момент идут в зоне вылета, на 17 месте. В 21 поединки первенства первой лиги они заработали 22 очка и отстают от 15 спасительной строки на четыре балла.

За последние четыре поединка в ФНЛ калининградцы проиграли только один раз, уступив в 20 туре на выезде «Тамбову» со счетом 0:2.

Также была ничья с «СКА-Хабаровск» (1:1) в гостях, и еще две домашние победы с одинаковым результатом 1:0 над «Мордовией» и «Томью».

Домашние матчи в этом розыгрыше ФНЛ принесли «Балтике» три победы, две ничьи и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 9:13.

«Луч»

«Приморцы» перед 22 туром первого дивизиона расположились на 11 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 пунктов, опережая зону вылета на шесть очков.

В чемпионате «тигры» не знают горечи поражений уже в 10 поединках кряду. В этот период они четыре встречи выиграли и шесть матчей свели вничью.

При этом последние два поединка ФНЛ дальневосточники выиграли, прервав серию из трех ничьих подряд. Поочередно обыграли в 20 и 21 домашних турах с одинаковым счетом 1:0 «Ротор» и «Нижний Новгород».

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Из девяти выездных поединках в этом сезоне ФНЛ «Луч» восемь из них свел вничью и один раз проиграл, разница забитых и пропущенных мячей — 6:7.

В первом круге в Владивостоке оппоненты сыграли вничью — 0:0. В минувшем сезоне «Балтика» взяла верх над «Лучом» на своем поле со счетом 2:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.87.

На победу гостей дают — 4.40, ничья оценена — в 3.30.

Гости хоть и имеют длительную беспроигрышную серию, на выезде еще победить не могут. А хозяевам, которые идут в зоне вылете, обязательно нужно брать три очка, чтобы не дать конкурентам оторваться.

Наш прогноз — победа «Балтики». 0