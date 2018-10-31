ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРезультат матча в Казани разочаровал обе команды «Зенит» — «Крылья Советов»«Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико» «Ванкувер» — «Миннесота»НХЛ. «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Торонто» проиграл «Калгари»
  • 08:41
    • Акинфеев: Думал о завершении выступлений за сборную России после ЧМ-2018
  • 08:25
    • Рекордные 14 трехочковых Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Чикаго»
  • 08:06
    • Черчесов сосредоточен только на работе в сборной, заявили в РФС
  • 23:08
    • «Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги
  • 22:27
    • «Спартак» упустил победу над «Рубином»
  • 00:55
    • «МанСити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил таблицу АПЛ
  • 00:28
    • Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио»
    Все новости спорта

    «Енисей» опять оказался на пути «Локомотива»

    «Локомотив» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2018 года

    Кубок России Футбол России Локомотив Енисей
    Прогноз на «Локомотив» — «Енисей»
    Игроки «Локомотива»
    В поединке 1/8 финала Кубка России «Локомотив» будет принимать «Енисей». Встреча пройдет на «РЖД Арене» 31 октября. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Енисей».
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив»

    «Локомотив» после неудачного старта сезона начал стабильно побеждать и исправлять ситуацию на внутренней арене. Если в Лиге чемпионов у «железнодорожников» все пока по-прежнему плохо, то в матчах против российских команд подопечные Юрия Семина одержали пять побед подряд.

  • Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансы
  • Домашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы
  • 25/10/2018

    • Началась эта серия как раз с Кубка России — в 1/16 финала «Локомотив» обыграл «Балтику» со счетом 3:2. Затем в РПЛ московский клуб справился с «Ахматом» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростовом» (2:1) и «Енисеем» (3:0).

    В матче 12-го тура против «Енисея», который состоялся только 28 октября, «железнодорожники» выиграли благодаря голам Алексея Миранчука, Мануэла Фернандеша и Эдера.

    В том числе благодаря победам над непосредственными конкурентами «Локо» удалось исправить плачевное положение в турнирной таблице РПЛ и выйти на третье место. После двенадцати матчей «железнодорожники» набрали 21 очко и уступают лишь «Краснодару» и «Зениту».

    «Енисей»

    «Енисей» в 1/16 финала Кубка России сумел пройти «Луки-Энергию». Подопечные Дмитрия Аленичева пропустили уже на пятой минуте матча, но сумели одержать волевую победу со счетом 2:1.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Эта победа стала для красноярцев единственной в восьми последних матчах. В РПЛ дела у «Енисея» идут из рук вон плохо — первая и последняя на данный момент победа в чемпионате (над «Крыльями Советов») была добыта еще 28 августа.

    Все прогнозы на футбол

    Набрав 6 очков в двенадцати турах красноярцы застряли на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

    Матч 12-го тура против «Локо» мог закончиться для «Енисея» более благоприятно, однако свои моменты команда не реализовала (в том числе — шанс сравнять счет во втором тайме), а в концовке пропустила дважды, проиграв в итоге с крупным счетом (0:3).

    Прогноз

    Победа «Локомотива» по итогам основного времени матча оценивается коэффициентом 1,61, ничья — 3,53, а успех «Енисея» — 6,40.

    На проход «железнодорожников» дается коэффициент 1,26, а на красноярцев — 3,74.

    «Локомотив» обязан проходить терпящий бедствие «Енисей», даже если Семин решит предоставить отдых некоторым игрокам основы. В целях экономии сил перед «железнодорожниками» наверняка будет поставлена задача не просто выиграть, а не откладывать дело в долгий ящик и не доводить все до овертайма.

    Наш прогноз на матч — победа «Локомотива» и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 2,03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч СКА — Кунь Лунь
  • Сегодня в 18:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ганновер — Вольфсбург
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Редингхаузен — Бавария
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Норвич
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Завтра в 01:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Оренбург — Тюмень
  • Завтра в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Нижний Новгород
  • Завтра в 16:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • Две трагедии римским вечером
    • 13:34 24/10/2018     Артем Дзюба
  • Французские крепыши, Дзюба и характер
    • 16:16 26/10/2018     Тьерри Анри
  • Лига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить
    • 19:34 25/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Локомотив» — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В поединке 1/8 финала Кубка России «Локомотив» будет принимать «Енисей». Встреча пройдет на «РЖД Арене» 31 октября. Начало — в 19:30 мск.
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» победил «Бернли», «Тоттенхэм» проиграл «МанСити»Результаты матчей десятого тура чемпионата Англии 01:080
  • 20:28
    • «Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»
  • 19:58
    • Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:58
    • AS: Конте не может прийти к согласию с «Реалом»
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локо» разгромил «Енисей», ЦСКА уступил «Краснодару», «Зенит» победил в СамареОбзор матчей 12-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 22:400
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сохранит ли «Зенит» прежний отрыв?
  • 3.94
    •
  • 22:58
    • Бердыев: Благодарен ребятам за то, что они играли до конца
  • 22:46
    • Рианчо: Забить «Рубину» на домашнем стадионе мало кому удавалось
  • 22:05
    • Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд
    Златан Ибрагимович Футбол Трансферный дайджест 23-29 октябряКого выберет Ибрагимович, станет ли Магуайр вторым самым дорогим защитником в истории футбола, какую альтернативу Марсело нашел «Реал» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 18:570
  • 18:37
    • «Наполи» хочет вернуть Кавани
  • 18:09
    • Конте хочет пригласить в «Реал» Погба
  • 16:46
    • Роналду: Не было впечатления, что Перес хочет меня удержать
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие