«Локомотив» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2018 года

В поединке 1/8 финала Кубка России «Локомотив» будет принимать «Енисей». Встреча пройдет на «РЖД Арене» 31 октября. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Енисей».

«Локомотив»

«Локомотив» после неудачного старта сезона начал стабильно побеждать и исправлять ситуацию на внутренней арене. Если в Лиге чемпионов у «железнодорожников» все пока по-прежнему плохо, то в матчах против российских команд подопечные Юрия Семина одержали пять побед подряд.

Началась эта серия как раз с Кубка России — в 1/16 финала «Локомотив» обыграл «Балтику» со счетом 3:2. Затем в РПЛ московский клуб справился с «Ахматом» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростовом» (2:1) и «Енисеем» (3:0).

В матче 12-го тура против «Енисея», который состоялся только 28 октября, «железнодорожники» выиграли благодаря голам Алексея Миранчука, Мануэла Фернандеша и Эдера.

В том числе благодаря победам над непосредственными конкурентами «Локо» удалось исправить плачевное положение в турнирной таблице РПЛ и выйти на третье место. После двенадцати матчей «железнодорожники» набрали 21 очко и уступают лишь «Краснодару» и «Зениту».

«Енисей»

«Енисей» в 1/16 финала Кубка России сумел пройти «Луки-Энергию». Подопечные Дмитрия Аленичева пропустили уже на пятой минуте матча, но сумели одержать волевую победу со счетом 2:1.

Эта победа стала для красноярцев единственной в восьми последних матчах. В РПЛ дела у «Енисея» идут из рук вон плохо — первая и последняя на данный момент победа в чемпионате (над «Крыльями Советов») была добыта еще 28 августа.

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Набрав 6 очков в двенадцати турах красноярцы застряли на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч 12-го тура против «Локо» мог закончиться для «Енисея» более благоприятно, однако свои моменты команда не реализовала (в том числе — шанс сравнять счет во втором тайме), а в концовке пропустила дважды, проиграв в итоге с крупным счетом (0:3).

Прогноз

Победа «Локомотива» по итогам основного времени матча оценивается коэффициентом 1,61, ничья — 3,53, а успех «Енисея» — 6,40.

На проход «железнодорожников» дается коэффициент 1,26, а на красноярцев — 3,74.

«Локомотив» обязан проходить терпящий бедствие «Енисей», даже если Семин решит предоставить отдых некоторым игрокам основы. В целях экономии сил перед «железнодорожниками» наверняка будет поставлена задача не просто выиграть, а не откладывать дело в долгий ящик и не доводить все до овертайма.

Наш прогноз на матч — победа «Локомотива» и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 2,03. 0