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    Литве относительно повезет

    Литва — Черногория. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 14 октября

    Лига наций
    Прогноз на Литва — Черногория
    Фёдор Черных
    4-й тур Лиги наций сведет на поле стадиона «ЛФФ» в Вильнюсе местную сборную Литвы и приезжую сборную Черногории. Матч состоится 14 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Литва — Черногория.
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    Литва

    У Литвы все печально: после трех матчей она занимает последнюю строчку в квартете «4» и не имеет в активе ни одного очка.

    Да что там — у «желто-зеленых» всего лишь один забитый мяч. И тот вкатали на 90-й минуте поединка против румынов. Кстати, это был последний матч сборной Литвы, и в нем уже пахло ничейным исходом, когда Александру Максим на 94-й минуте добыл для своей команды победу.

    В двух других матчах были некрупные поражения сербам (0:1) и черногорцам (0:2). Причем команда Эдгараса Янкаускаса регулярно создает моменты в силу своих способностей — порядка 8-9 ударов за матч. Однако, что толку, если в ответ позволяет пробить в два, а то и в три раза больше.

    Черногория

    Черногорцам нужна только победа, чтобы избежать «мерила» команд, занявших третьи места. Ведь до сборной Румынии всего одно очко, а вполне возможно, решающий поединок с ней только в конце ноября.

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    Первую выездную встречу против «цыплят» горцы вытерпели — 0:0. Выглядели в три раза слабее (6-17 по ударам) и доигрывали матч в меньшинстве.

    Литовцев, как мы уже оговорились выше, уверенно переиграли 2:0, а сербам в последнем пока матче «влетели» с аналогичным счетом.

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    «Храбрые соколы» привезли в свои ворота пенальти и снова бушевали весь матч (три желтых карточки). Сами же сподобились только на два дежурных попадания в створ.

    Прогноз

    Странно, но буки не столь явно уверенны в победе команды Любиши Тумбаковича. Коэффициент на их чистую победу колеблется в пределах 2,00.

    Но не стоит тут же рваться «заряжать» на валуй. Домашние матчи сборная Литвы проиграла минимально и в обоих выглядела более-менее достойно.

    С двух раз не зашло, с третьего должно подфартить. Но только относительно. Наш прогноз — «Гандикап 1:0: ничья» за 3,54. 0

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    Прогноз на Литва — Черногория. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.54. 4-й тур Лиги наций сведет на поле стадиона «ЛФФ» в Вильнюсе местную сборную Литвы и приезжую сборную Черногории. Матч состоится 14 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.
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