ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппТри года в «Ливерпуле». Сможет ли Клопп повторить успех времен «Боруссии»? Нико КовачПроблемы «Баварии». Нико Ковач находится под давлением Александр КокоринРазрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболе
  • 08:07
    • СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору
  • 22:54
    • Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину
  • 21:24
    • Кокорин вслед за Мамаевым задержан на двое суток
  • 23:52
    • Италия и Украина обменялись голами
  • 22:07
    • Шайба Локтионова принесла «Локомотиву» гостевую победу над СКА
  • 21:53
    • ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби
  • 19:40
    • «Тюмень» выбила ЦСКА из Кубка России
    Все новости спорта

    Порадуют ли «соколы» своих зрителей?

    Саудовская Аравия — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 октября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Саудовской Аравии Сборная Бразилии
    Прогноз на Саудовская Аравия — Бразилия
    Футболисты сборной Саудовской Аравии готовятся к матчу с бразильцами
    В пятницу, 12 октября, сборная Саудовской Аравии на своем поле примет национальную команду Бразилии в контрольном поединке. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Прогноз на Саудовская Аравия — Бразилия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Саудовская Аравия

    «Соколы» в финальной части чемпионата мира заняли в своем квартете третье место, заработав в трех играх три балла. В последнем туре они обыграли Египет (2:1). Также были два поражения от России (0:5) и Уругвая (0:1).

    Саудовская Аравия в текущем году приняла участие в десяти контрольных поединках, в которых три матча выиграла, пять проиграла и два свела вничью.

    Все прогнозы на футбол

    После мундиаля «орлы пустыни» успели провести только один товарищеский матч. В сентябре они на своем поле расписали мировую с Боливией (2:2), забив оба гола в первые 11 минут.

    Бразилия

    Пентакампеоны на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала, где были остановлены сборной Бельгии (1:2). На групповом этапе они набрали семь очков и заняли первое место. В 1/8 финала переиграли Мексику со счетом 2:0.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    До мундиаля бразильцы провели четыре контрольных поединка. В этих встречах команда Тите одержала победы и не пропустили ни одного мяча.

    После чемпионата мира Бразилия сыграла в двух спаррингах. Сначала «избранные» одолели команду США со счетом 2:0 на их поле, а затем там же разгромили Сальвадор — 5:0.

  • Три года в «Ливерпуле». Сможет ли Клопп повторить успех времен «Боруссии»?
  • У «Ливерпуля» уже есть черты, похожие на успешную «Боруссию» времен Клоппа
  • Вчера

    • Последний раз команды встречались в 1999 году. Со счетом 8:2 в полуфинале Кубка конфедераций победили южноамериканцы.

    Прогноз

    Безоговорочным фаворитом предстоящего поединка является бразильская дружина. Однако учитывая, что встреча состоится в Эр-Рияде, рискнем предположить, что хозяева смогут забить первый гол в ворота пентакампионов в товарищеских матчах в этом году.

    Наш прогноз — обе забьют: да, т.к. в забитом мяче бразильцев не приходится сомневаться. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Сегодня в 19:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Уэльс — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Израиль — Шотландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Азербайджан
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч США — Колумбия
  • Завтра в 02:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» проиграл три из четырех последних матчей, ни разу не забив
  • «Реал» переживает кризис: семь главных причин
    • 23:59 09/10/2018     Маурицио Сарри
  • Маурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал Жоржиньо
    • 15:47 06/10/2018     «Спартак» упустил победу в добавленное время
  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
    • 10:55 05/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на Саудовская Аравия — Бразилия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65. В пятницу, 12 октября, сборная Саудовской Аравии на своем поле примет национальную команду Бразилии в контрольном поединке. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» снова выиграл, СКА проиграл «Локомотиву»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 октября Вчера в 22:110
  • 08:19
    • В ФИФА и УЕФА следят за ситуацией с Мамаевым и Кокориным
  • 22:27
    • «Локомотив-Кубань» и УНИКС одержали победы в Кубке Европы
  • 19:26
    • «Автомобилист» одержал 16 победу подряд
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Радулова, шайбы Панарина, Ковальчука и СвечниковаРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ Вчера в 09:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. День ЦСКА
  • 4.22
    •
  • 23:38
    • «Уэска» назначила нового главного тренера
  • 23:22
    • Воробьев: Ошибка в овертайме стоила СКА одного очка
  • 23:08
    • СМИ: Арда Туран напал на певца в ночном клубе
    «Реал» проиграл три из четырех последних матчей, ни разу не забив Футбол «Реал» переживает кризис: семь главных причинЧто происходит с мадридской командой? 09/10/2018 в 23:590
  • 18:56
    • Медведев уступил Федереру на турнире в Шанхае
  • 16:04
    • Черчесов определился с вратарской позицией на матч со Швецией
  • 15:39
    • Черчесов не стал комментировать тему Кокорина и Мамаева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие