Саудовская Аравия — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 октября 2018 года

В пятницу, 12 октября, сборная Саудовской Аравии на своем поле примет национальную команду Бразилии в контрольном поединке. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Прогноз на Саудовская Аравия — Бразилия.

Саудовская Аравия

«Соколы» в финальной части чемпионата мира заняли в своем квартете третье место, заработав в трех играх три балла. В последнем туре они обыграли Египет (2:1). Также были два поражения от России (0:5) и Уругвая (0:1).

Саудовская Аравия в текущем году приняла участие в десяти контрольных поединках, в которых три матча выиграла, пять проиграла и два свела вничью.

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После мундиаля «орлы пустыни» успели провести только один товарищеский матч. В сентябре они на своем поле расписали мировую с Боливией (2:2), забив оба гола в первые 11 минут.

Бразилия

Пентакампеоны на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала, где были остановлены сборной Бельгии (1:2). На групповом этапе они набрали семь очков и заняли первое место. В 1/8 финала переиграли Мексику со счетом 2:0.

До мундиаля бразильцы провели четыре контрольных поединка. В этих встречах команда Тите одержала победы и не пропустили ни одного мяча.

После чемпионата мира Бразилия сыграла в двух спаррингах. Сначала «избранные» одолели команду США со счетом 2:0 на их поле, а затем там же разгромили Сальвадор — 5:0.

Последний раз команды встречались в 1999 году. Со счетом 8:2 в полуфинале Кубка конфедераций победили южноамериканцы.

Прогноз

Безоговорочным фаворитом предстоящего поединка является бразильская дружина. Однако учитывая, что встреча состоится в Эр-Рияде, рискнем предположить, что хозяева смогут забить первый гол в ворота пентакампионов в товарищеских матчах в этом году.

Наш прогноз — обе забьют: да, т.к. в забитом мяче бразильцев не приходится сомневаться. 0