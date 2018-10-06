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    «Ювентус» продлит рекордную серию

    «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 6 октября 2018 года

    Футбол Италии Серия A Ювентус Удинезе
    Прогноз на «Удинезе» — «Ювентус»
    Игроки «Ювентуса»
    В седьмом туре Серии А лидер турнира «Ювентус» отправится в гости к «Удинезе». Матч пройдет 6 октября на стадионе «Фриули». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Ювентус».
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    «Удинезе»

    «Удинезе» подходит к матчу против лидера чемпионата после двух поражений подряд — в предыдущих двух турах команда проиграла «Лацио» и «Болонье».

    Да и в целом похвастаться хорошими результатами на старте сезона подопечные Хулио Веласкеса не могут — две победы, две ничьи и три поражения в семи турах. В турнирной таблице «черно-белые» располагаются на четырнадцатом месте и находятся лишь в трех очках от зоны вылета.

    На старте сезона «Удинезе» еще и вылетел из Кубка Италии — команда проиграла «Беневенто» (1:2).

    Стоит отметить, что лишь в двух матчах из восьми представителям Удине удалось забить два гола. Правда, при этом в семи поединках команда не уходила с поля без гола.

    «Ювентус»

    «Ювентус» выдал феноменальный старт сезона. Туринцы выиграли девять матчей подряд, установив клубный рекорд — никогда ранее «Старая синьора» не начинала сезон с такой длительной победной серии.

    К семи победам в Серии А, в числе которых и виктория над одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство «Наполи» (3:1) подопечные Массимилиано Аллегри добавили две победы в Лиге чемпионов — над «Валенсией» (2:0) и «Янг Бойз» (3:0).

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    • «Ювентус» при этом демонстрирует впечатляющую результативность — в шести матчах сезона туринцы забивали по два гола, а еще в трех отличались трижды.

    Набирает обороты и новая главная звезда команды Криштиану Роналду. Причем португалец стал не только забивать (3 гола), но записывать себе в актив ассисты — 5 передач. КриРо отдохнул на неделе (матч ЛЧ он пропускал из-за дисквалификации) и готов вновь зажигать.

    Прогноз

    Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 9,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,90, а на победу «Ювентуса» — 1,40.

    В прошлом сезоне «Ювентус» дважды обыграл «Удинезе» в Серии А — 6:2 и 2:0.

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    Есть все основания предполагать, что «Ювентус» продлит свою победную серию, а также что матч будет результативным.

    Наш прогноз — «Ювентус» победит и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,15. 0

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    Прогноз на «Удинезе» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В седьмом туре Серии А лидер турнира «Ювентус» отправится в гости к «Удинезе». Матч пройдет 6 октября на стадионе «Фриули». Начало встречи — в 19:00 мск.
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