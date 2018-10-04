ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола Влашич — герой матчаМощный ЦСКА, аншлаг на «Лужниках» и не самый великий «Реал» Никола ВлашичЛЧ. ЦСКА выиграл у «Реала», «МанСити» одолел «Хоффенхайм», ничья «Лиона» и «Шахтера» Антонио КонтеТоп-5 самых интересных кандидатов на замену Моуринью в «МЮ»
  • 11:32
    • Погба входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен»
  • 11:16
    • Овечкин: В хоккее мне осталось только выиграть Олимпиаду
  • 09:48
    • Модрич: Не планировали терять очки в Москве
  • 08:47
    • Бекао: «Реал» владел преимуществом невероятное количество времени
  • 08:27
    • Кейлор Навас: Нам не хватило везения
  • 08:15
    • Влашич: Не играл бы в футбол, если бы не верил в такие победы
  • 23:53
    • ЦСКА удержал победу над «Реалом» при 70 тысячах зрителей
    Все новости спорта

    Преодолело ли «Динамо» кризис?

    «Яблонец» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

    Лига Европы Футбол Украины Динамо Киев
    Прогноз на «Яблонец» — «Динамо» Киев
    Александр Хацкевич
    Во втором туре ЛЕ в группе К чешский «Яблонец» сыграет на своей арене с киевским «Динамо» 4 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Яблонец» — «Динамо» Киев.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Яблонец»

    «Яблонец» в первом туре группового этапа ЛЕ на выезде уступил французскому «Ренну» (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте матча с пенальти.

    После этого поражения чешская команда провела два поединка во внутреннем первенстве, где одержала две победы. Сначала разгромили на своей арене чемпиона прошлого сезона «Викторию» Плзень со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    А в последней проведенной игре, «зелено-белые» переиграли «Теплице» в гостях со счетом 2:1. Команда Петра Рады после 10 матчей чемпионата Чехии располагается на шестой строке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков.

    «Динамо» Киев

    Киевляне в первом матче ЛЕ упустили победу над казахской «Астаной» (2:2), пропустив второй гол на пятой компенсируемой минуте.

    После этой осечки «бело-голубые» прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, одержав три виктории кряду в чемпионате Украины.

    Разгромили на своем поле черниговскую «Десну» со счетом 4:0. Затем в игре пропущенного тура на выезде переиграли неуступчивый «Мариуполь» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последнем матче динамовцы минимально выиграли у киевского «Арсенала» (1:0). Но при этом, с 53-й минуты играли вдесятером, а с 75-й вообще вдевятером.

    Команда Александра Хацкевича после 10 матчей УПЛ идет на второй строке и отстает от первого «Шахтера» на четыре пункта.

    Прогноз

    У «Яблонеца» очень незначительный опыт выступления в еврокубках, а на в групповой стадии он участвует впервые. К тому же, чехи обладают довольно посредственным составом.

    А вот «Динамо» имеет громадный опыт выступлений на евроарене. В минувшем сезоне киевляне дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Лацио» (0:2 и 2:2).

    Хацкевич сделает выводы из первого матча против «Астаны» и команда должна приложить максимум усилий для победы в предстоящем поединке. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Шальке
  • Сегодня в 19:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пари Сен-Жермен — Црвена Звезда
  • Сегодня в 19:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Барселона
  • Сегодня в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Монако
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Галатасарай
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Атлетико — Брюгге
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСВ — Интер
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Олимпиакос
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • Непобедимый «Челси»: претендует ли он на титул?
    • 15:13 30/09/2018     Жерар Пике допустил фатальную ошибку
  • Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы
    • 15:05 27/09/2018     ЦСКА — «Оренбург»
  • «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»
    • 01:55 29/09/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Яблонец» — «Динамо» Киев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75. Во втором туре ЛЕ в группе К чешский «Яблонец» сыграет на своей арене с киевским «Динамо» 4 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании Вчера в 00:100
  • 00:42
    • Акинфеев получил две желтые карточки за одну минуту
  • 00:01
    • «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» голов не забили
  • 23:52
    • «Лион» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Шахтером»
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии Вчера в 00:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на фаворитов
  • 2.98
    •
  • 09:54
    • Габулов: Жалею, что не поехал в Бельгию лет пять назад
  • 09:31
    • Малкин: Нам нужен Кубок Стэнли обратно
  • 09:15
    • Моуринью: Это был неудачный вечер
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги 01/10/2018 в 21:380
  • 23:51
    • «Бавария» и «Аякс» победителя не определили
  • 23:50
    • «Рома» разгромила «Викторию» в мате Лиги чемпионов
  • 08:57
    • Булыкин: Фарфан и Хеведес захотят показать «Шальке», что стали сильнее
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие