«Яблонец» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

Во втором туре ЛЕ в группе К чешский «Яблонец» сыграет на своей арене с киевским «Динамо» 4 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Яблонец» — «Динамо» Киев.

«Яблонец»

«Яблонец» в первом туре группового этапа ЛЕ на выезде уступил французскому «Ренну» (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте матча с пенальти.

После этого поражения чешская команда провела два поединка во внутреннем первенстве, где одержала две победы. Сначала разгромили на своей арене чемпиона прошлого сезона «Викторию» Плзень со счетом 3:0.

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А в последней проведенной игре, «зелено-белые» переиграли «Теплице» в гостях со счетом 2:1. Команда Петра Рады после 10 матчей чемпионата Чехии располагается на шестой строке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков.

«Динамо» Киев

Киевляне в первом матче ЛЕ упустили победу над казахской «Астаной» (2:2), пропустив второй гол на пятой компенсируемой минуте.

После этой осечки «бело-голубые» прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, одержав три виктории кряду в чемпионате Украины.

Разгромили на своем поле черниговскую «Десну» со счетом 4:0. Затем в игре пропущенного тура на выезде переиграли неуступчивый «Мариуполь» (2:0).

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В последнем матче динамовцы минимально выиграли у киевского «Арсенала» (1:0). Но при этом, с 53-й минуты играли вдесятером, а с 75-й вообще вдевятером.

Команда Александра Хацкевича после 10 матчей УПЛ идет на второй строке и отстает от первого «Шахтера» на четыре пункта.

Прогноз

У «Яблонеца» очень незначительный опыт выступления в еврокубках, а на в групповой стадии он участвует впервые. К тому же, чехи обладают довольно посредственным составом.

А вот «Динамо» имеет громадный опыт выступлений на евроарене. В минувшем сезоне киевляне дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Лацио» (0:2 и 2:2).

Хацкевич сделает выводы из первого матча против «Астаны» и команда должна приложить максимум усилий для победы в предстоящем поединке. 0