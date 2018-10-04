«Яблонец» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

«Яблонец»
«Яблонец» в первом туре группового этапа ЛЕ на выезде уступил французскому «Ренну» (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте матча с пенальти.
После этого поражения чешская команда провела два поединка во внутреннем первенстве, где одержала две победы. Сначала разгромили на своей арене чемпиона прошлого сезона «Викторию» Плзень со счетом 3:0.
А в последней проведенной игре, «зелено-белые» переиграли «Теплице» в гостях со счетом 2:1. Команда Петра Рады после 10 матчей чемпионата Чехии располагается на шестой строке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков.
«Динамо» Киев
Киевляне в первом матче ЛЕ упустили победу над казахской «Астаной» (2:2), пропустив второй гол на пятой компенсируемой минуте.
После этой осечки «бело-голубые» прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, одержав три виктории кряду в чемпионате Украины.
Разгромили на своем поле черниговскую «Десну» со счетом 4:0. Затем в игре пропущенного тура на выезде переиграли неуступчивый «Мариуполь» (2:0).
Календарь и таблица Лиги Европы
В последнем матче динамовцы минимально выиграли у киевского «Арсенала» (1:0). Но при этом, с 53-й минуты играли вдесятером, а с 75-й вообще вдевятером.
Команда Александра Хацкевича после 10 матчей УПЛ идет на второй строке и отстает от первого «Шахтера» на четыре пункта.
Прогноз
У «Яблонеца» очень незначительный опыт выступления в еврокубках, а на в групповой стадии он участвует впервые. К тому же, чехи обладают довольно посредственным составом.
А вот «Динамо» имеет громадный опыт выступлений на евроарене. В минувшем сезоне киевляне дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Лацио» (0:2 и 2:2).
Хацкевич сделает выводы из первого матча против «Астаны» и команда должна приложить максимум усилий для победы в предстоящем поединке. 0