«Атлетико» — «Уэска». Прогноз и ставки на матч Примеры 25 сентября 2018 года

В шестом туре испанского первенства «Атлетико» на своем поле примет «Уэску». Матч начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Атлетико» — «Уэска».

«Атлетико»

Новая кампания началась для «Атлетико» откровенно неудачно. Вместо подтверждения своих чемпионских притязаний он одержал только одну победу в четырех стартовых турах — над «Райо Вальекано» (1:0) в домашних стенах.

Поединок на выезде против «Валенсии» (1:1), а также встреча с «Эйбаром» (1:1) на своем поле завершились вничью. После этого гостевой матч против «Сельты» (0:2) не принес и одного балла.

Тем не менее, победа над «Монако» на его поле (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов придала уверенности мадридцам в своих силах. Подтверждением этому служит выигрыш на поле «Хетафе» (2:0), в результате чего подопечные Диего Симеоне поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.

«Уэска»

В этом сезоне «Уэска» впервые в своей истории играет в Примере. Дела у дебютантов пока идут ни шатко, ни валко. В своем первом матче в элитном дивизионе подопечные Лео Франко одержали выездную победу над «Эйбаром» (2:1) благодаря дублю Алекса Гальяра в первом тайме.

Во втором туре «Уэска» ушла от поражения в Бильбао, пропустив два мяча от «Атлетика» во втором тайме, но сумев отыграться на последних минутах. Выездное турне закончилось разгромным поражением в Барселоне. Лионель Месси и компания отгрузили новичкам восемь мячей, но и «Уэска» сумела реализовать два своих момента — 2:8.

В первом домашнем матче сезона арагонцы принимали на своем поле «Райо Вальекано», уступив с минимальным счетом, а затем опять-таки в домашних стенах с аналошичным результатом арагонцы потерпели поражение от «Реал Сосьедада». Посему теперь новичок Примеры занимает 17-ю позицию.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 5,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, а в матче будет забито четыре или более мяча за 2,87. 0