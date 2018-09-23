«Фрозиноне» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 23 сентября 2018 года

В рамках 5-го тура итальянской Серии А Фрозиноне« 23 сентября примет на своем поле "Ювентус" на стадионе "Бенито Стирпе" в 21:30 по Москве. Прогноз на «Фрозиноне» — «Ювентус».

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» во второй раз в клубной истории после вылета 2016 году повысился в классе благодаря победе над «Палермо» в матчах плей-офф. Этим успехом «Канарейки» во многом обязаны новому главному тренеру Морено Лонго, назначенному прошлым летом, а также сокращению бюджета.

Остаться в Серии А клубу будет проблематично, ведь он видится главным кандидатом на вылет, хотя экс-тренер молодежной команды «Торино» способен на сенсацию. Правда, сложный календарь на старте выступлений в элите кальчо совсем не способствует чаяниям новичка элиты.

Начало сезона подтверждает нерадужные предположения о шансах команды, которые строились летом. Коллектив не смог забить ни одного мяча в пяти стартовых турах и проиграл в четырех матчах с общим счетом 0:14, и только «Болонье» (0:0) не удалось победить.

«Ювентус»

«Ювентус» все еще не настроил в нападении ту игру, которая позволяла бы ему напрочь выносить соперников с помощью своего топ-новичка Криштиану Роналду. «Старой Синьоре» все еще не хватает подвижности для того, чтобы использовать свою главную звезду впереди, правда, для развития командной химии нужно время, и наставник Массимилиано Аллегри пытается работать над созданием лучшей игры в обороне, а также эффективной атаки.

Ведь хотя португалец и Леонардо Бонуччи — топ-мастера, но они пришли в уже прекрасно отлаженный механизм, работу которого нужно корректировать ради интеграции новичков. Именно с этим связано то, что «семерка» сумел отличиться первым мячом в составе туринцев лишь в четвертом туре, да и в этом случае его партнеры настойчиво искали его передачами, дабы помочь расписаться в чужих воротах.

После того, как Роналду оформил дубль в дуэли против «Сассуоло» (2:1), казалось, что теперь давление ослабло, и нападающий должен почувствовать облегчение. Но его спорное удаление в середине первого тайма стартового матча группового раунда Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0) дало понять, что Криштиану все еще нервничает, и это мешает коллективу.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех хозяев оценивается в 11,00, а ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что Роналду и Дибала забьют за 3,50. 0