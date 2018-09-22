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    «Бавария» отправит «Шальке» на дно

    «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 22 сентября

    Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Бавария
    Прогноз на «Шальке» — «Бавария»
    «Бавария» подходит к матчу в отличной форме
    В субботу, 22 сентября, «Шальке» на своем поле примет «Баварию» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Велтинс Арена» в Гельзенкирхене, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Бавария».
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    «Шальке»

    В прошлом сезоне «Шальке» удалось стать вице-чемпионом Германии. Хотя команда по сути не претендовала на «серебряную салатницу», она все-таки добыла негласный титул лучшего клуба страны после своего грядущего соперника в четвертом туре немецкой Бундеслиги.

    Текущие дела клуба из Гельзенкирхена если не ставят под сомнения предположения о возможном повторении этого достижения, то, по крайней мере, не обещают коллективу легкой жизни. «Кобальтовые» хорошо начали кампанию, обыграв в Кубке Германии «Швайнфюрт» со счетом 2:0, но затем неудачно стартовали в Бундеслиге, не добыв ни одного очка в трех турах.

    По этой причине поражения от «Вольфсбурга» (1:2) в гостях, «Герты» (0:2) дома и гладбахской «Боруссии» (1:2) на выезде (1:2) отбросили команду на предпоследнее, 17-е место. Вдобавок ко всем проблемам, подопечные Доменико Тедеско не сумели удержать победу над «Порту» (1:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Бавария»

    «Бавария» начала текущий сезон с матча за Суперкубок Германии, в котором разгромила «Айнтрахт» (5:0). Во внутреннем чемпионате подопечные Нико Ковача идут без потерь, хотя в двух турах из трех в соперники им доставались два участника еврокубков.

    Так, в первом туре «ротен» обыграли «Хоффенхайм» (3:1), во втором — «Штутгарт» (3:0), притом в обеих встречах отличились Роберт Левандовски и Томас Мюллер. После этого в третьем поединке чемпион уверенно справился на своем поле с «Байером» (3:1).

    Закономерно, что такие результаты сделали мюнхенский клуб единоличным лидером Бундеслиги с девятью очками. Прекрасная форма, в которой пребывает гранд немецкого футбола подчеркивает победа на выезде над «Бенфикой» (2:0) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,00, а ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на то, что в каждом из таймов каждая команда исполнит больше одного углового за 5,00. 0

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    Прогноз на «Шальке» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00. В субботу, 22 сентября, «Шальке» на своем поле примет «Баварию» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Велтинс Арена» в Гельзенкирхене, начнется в 19:30 по московскому времени.
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