«Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 22 сентября

В субботу, 22 сентября, «Шальке» на своем поле примет «Баварию» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Велтинс Арена» в Гельзенкирхене, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Бавария».

«Шальке»

В прошлом сезоне «Шальке» удалось стать вице-чемпионом Германии. Хотя команда по сути не претендовала на «серебряную салатницу», она все-таки добыла негласный титул лучшего клуба страны после своего грядущего соперника в четвертом туре немецкой Бундеслиги.

Текущие дела клуба из Гельзенкирхена если не ставят под сомнения предположения о возможном повторении этого достижения, то, по крайней мере, не обещают коллективу легкой жизни. «Кобальтовые» хорошо начали кампанию, обыграв в Кубке Германии «Швайнфюрт» со счетом 2:0, но затем неудачно стартовали в Бундеслиге, не добыв ни одного очка в трех турах.

По этой причине поражения от «Вольфсбурга» (1:2) в гостях, «Герты» (0:2) дома и гладбахской «Боруссии» (1:2) на выезде (1:2) отбросили команду на предпоследнее, 17-е место. Вдобавок ко всем проблемам, подопечные Доменико Тедеско не сумели удержать победу над «Порту» (1:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Бавария»

«Бавария» начала текущий сезон с матча за Суперкубок Германии, в котором разгромила «Айнтрахт» (5:0). Во внутреннем чемпионате подопечные Нико Ковача идут без потерь, хотя в двух турах из трех в соперники им доставались два участника еврокубков.

Так, в первом туре «ротен» обыграли «Хоффенхайм» (3:1), во втором — «Штутгарт» (3:0), притом в обеих встречах отличились Роберт Левандовски и Томас Мюллер. После этого в третьем поединке чемпион уверенно справился на своем поле с «Байером» (3:1).

Закономерно, что такие результаты сделали мюнхенский клуб единоличным лидером Бундеслиги с девятью очками. Прекрасная форма, в которой пребывает гранд немецкого футбола подчеркивает победа на выезде над «Бенфикой» (2:0) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,00, а ничья — в 4,80.

Рекомендуем ставить на то, что в каждом из таймов каждая команда исполнит больше одного углового за 5,00. 0