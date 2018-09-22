В рамках пятого тура чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Эспаньол». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 21:45.

Прогноз на В рамках пятого тура чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Эспаньол».

«Реал»

«Реал» после четырех туров чемпионата Испании идет в турнирной таблице на втором месте. «Сливочные» один раз уже потеряли очки и, имея в активе 10 очков, отстали от «Барселоны».

Подопечные Хулена Лопетеги стартовали с трех побед, однако потеряли очки в четвертом туре. Сперва «сливочные» обыграли «Хетафе» (2:0), затем с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Жирону» и «Леганес» (4:1), после чего сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

Перед пятым туром Примеры «Реал» стартовал в Лиге чемпионов и весьма успешно — на своем поле мадридцы благодаря голам Иско, Гарета Бейла и Мариано Диаса разгромили «Рому» (3:0).

Стоит отметить отличную форму нападающих «Реала» Карима Бензема и Гарета Бейла, которые в шести матчах нового сезона на двоих забили девять голов: Бензема — пять и Бейл — четыре.

«Эспаньол»

«Эспаньол» неплохо стартовал в чемпионате Испании, одержав две победы при одной ничьей в четырех матчах. В турнирной таблице подопечные Руби занимают высокое пятое место.

На старте Примеры «Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), затем обыграл «Валенсию» (2:0), уступил «Алавесу» (1:2), а в четвертом туре минимально переиграл «Леванте» (1:0).

Как видим, «бело-синие» могут похвастаться тем, что не уходят с поля без голов в каждом матче сезона. Причем все пять голов пока что забивали разные футболисты.

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Прогноз

Победа хозяев поля в этой встрече оценивается коэффициентом 1,24, ничейный результат — 7,20, а сенсация от гостей — 15,00.

В прошлом сезоне «Эспаньол» сумел обыграть «Реал» впервые за одиннадцать лет. На своем поле «бело-голубые» во втором круге Примеры выиграли со счетом 1:0. Матч первого круга в Мадриде завершился победой «сливочных» — 2:0.

Сейчас вряд ли стоит ждать сенсации от «Эспаньола». «Реал», если он, конечно, хочет вернуть чемпионский титул, не может позволить себе оступиться в Примере второй раз подряд и отпустить «Барселону» на еще большее расстояние. Тем более, что к этой встрече «сливочные» подходят в отличном расположении духа после победы над «Ромой». Наверняка команда Лопетеги постарается одержать еще одну уверенную победу.

Наш прогноз — на индивидуальный тотал «Реала». «Сливочные» забьют больше 2,5 голов с коэффициентом 1,78. 0