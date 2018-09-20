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    «Лудогорец» преподнесет неприятный сюрприз «Байеру»

    «Лудогорец» — «Байер». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

    Лига Европы Лудогорец Байер Футбол Германии
    Прогноз на «Лудогорец» — «Байер»
    Команду Хайко Херрлиха лихорадит в начале сезона
    20 сентября на «Лудогорец Арена» в Разграде состоится матч первого тура в группе А Лиги Европы между местным «Лудогорцем» и «Байером». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Лудогорец» — «Байер».
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    «Лудогорец»

    Несмотря на то, что «Лудогорец» уже давно превратился в гегемона болгарского футбола, выиграв семь предыдущих чемпионских титулов кряду, ему лишь два раза удавалось пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. В этом сезоне команда сумела пройти только первый квалификационный этап, победив с общим счетом 9-0 североирландский «Крусейдерз».

    Крушителем надежд на выступление в основной сетке главного еврокубка уже на стадии второго квалифайраунда стал венгерский «Види», который лишь за счет единственного в дуэли мяча, забитого на своем поле, сумел пройти дальше. Так подопечные Пауло Аутуори и оказались в Лиге Европы.

    На пути в групповую стадию им еще пришлось взять верх сразу над двумя соперниками. Первым стал «Зриньски» из Боснии и Герцеговины, побежденный с общим результатом 2:1, после чего настала очередь «Торпедо» Кутаиси из Грузии, уступивший по сумме двух матчей 0:5.

    «Байер»

    В прошлом сезоне «Байеру» не хватило совсем немного, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. По итогам розыгрыша Бундеслиги леверкузенский коллектив занял пятую позицию, набрав столько же очков, сколько и финишировавшие третьим «Хоффенхайм» и четвертой дортмундская «Боруссия» — все определила разница мячей, которая у «Аптекарей» оказалась хуже.

    Руководство клуба посчитало это удовлетворительным результатом, тем более, что ему действительно не хватило самой малости для попадани в главный еврокубок, потому наставник Хайко Херрлих сохранил свою должность. Контрольные же матчи в межсезонье создали впечатление, что у леверкузенцев все в порядке, поскольку они проиграли только один из шести матчей при четырех победах.

    Тем не менее, новая кампания дает понять, что дела «Аптекарей» осталяют желать лучшего, хотя в Кубке Германии они и прошли в следующий раунд, одолев в дебютной встрече сезона заштатный «Пфорцхайм», да и тот — с минимальным счетом. В первых же трех турах немецкого первенства случились три поражения с общим результатом 2:8.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лудогорец» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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