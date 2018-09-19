«Аякс» — АЕК. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 19 сентября 2018 года

В среду, 19 сентября, «Аякс» на своем поле примет АЕК в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет в Амстердаме, начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — АЕК.

«Аякс»

На пути к групповому этапу Лиги чемпионов «Аякс» преодолел сразу три раунда квалификации, в которых не потерпел ни одного поражения.

Сначала амстердамский клуб прошел австрийский «Штурм» (2:0 и 3:1), затем — бельгийский «Стандард» (2:2 и 3:0), после этого — киевское «Динамо» (3:1 и 0:0).

У себя в национальном первенстве «Аякс» провел пять матчей, одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, занимая второе место в турнирной таблице.

На минувших выходных команда Эрика тен Хага на своем поле разгромила «Гронинген» (3:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Среди травмированных у «Аякса» значатся Джоэль Велтман, Ноа Ланг и Бурейма Гассан Банде.

АЕК

Футболисты АЕКа успели пройти два раунда квалификации, выступая по чемпионскому пути, в котором соперники были не столь сильны.

Команда из Афин прошла шотландский «Селтик» (1:1 и 2:1) и венгерский «Види» (2:1 и 1:1).

После трех сыгранных туров в греческой Суперлиге АЕК занимает второе место, уступая по дополнительным показателям только «Олимпиакосу». Со старта сезона он обыграл «ПАС Ясину» (2:0), «Астерас» (1:0) и «Паниониос» (4:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

У АЕКа травмирован Лукас Бойе. Сразу три игрока отбывают дисквалификацию — Элдер Лопеш, Марко Ливая и Анастасиос Бакасетас.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аякса» — 1.40, победа АЕКа — 8.50, ничья — 5.20.

Амстердамская команда в группе E, где также играют «Бавария» и «Бенфика», вполне способна побороться за выход в 1/8 финала.

В ее составе в этом сезоне играет не только перспективная молодежь, но и опытные футболисты, среди которых Клас-Ян Хунтелар и Дейли Блинд.

На своем поле «Аякс» играет смело, поэтому много забивает, не боясь пропустить в ответ. Так было в играх со «Стандардом» и «Динамо».

Нам кажется, что хозяева должны победить, притом разница в счете вряд ли будет минимальной. Наш прогноз — «победа "Аякса" с форой -1,5» за 2.15.

Другой вариант — «индивидуальный тотал "Аякса" больше 2» за 1.92. С результативностью у команды Эрика тен Хага не должно возникнуть проблем. 0