«Монако» — «Атлетико». Прогноз и ставки на Лигу чемпионов 18 сентября 2018 года

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» будет принимать «Атлетико». Матч пройдет на стадионе «Луи II» 18 сентября. Начало встречи — в 22:00. Прогноз на «Монако» — «Атлетико».

«Монако»

«Монако» не может занести начало нового сезона себе в актив. Подопечные Леонарду Жардима в шести матчах выиграли только один раз, а проиграли трижды.

Сперва «Монако» без шансов был разгромлен в матче за Суперкубок против ПСЖ — 0:4.

Чемпионат начался для «монегасков» успешно — победа 3:1 в гостях над «Нантом» с голами Рони Лопеша, Стефана Йоветича и Радамеля Фалькао. Однако затем последовала серия без побед — ничья против «Лилля» (0:0), поражение от «Бордо» (1:2, отличился у «Монако» Пьетро Пеллегри), еще одно поражение, теперь от «Марселя» («монегаски» лидировали после голов Юри Тилеманса и Фалькао, но уступили — 2:3). Перед стартом в Лиге чемпионов «Монако» благодаря точному удару Тилеманса вел в счете в выездном матче с «Тулузой», но не удержал лидерство — 1:1.

В итоге набрав в пяти турах лишь 5 очков, «Монако» идет в чемпионате Франции на пятнадцатом месте.

«Атлетико»

«Атлетико» начал новый сезон с победы над мадридским «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА (4:2), а вот стартом в чемпионате, как и «Монако», похвастаться на может.

В четырех стартовых матчах Примеры подопечные Диего Симеоне один раз выиграли при двух ничьих и одном поражении. В турнирной таблице, набрав 5 очков, «Атлетико» идет на пятой строчке.

Начали чемпионат «матрасники» с выездной ничьей против «Валенсии». Анхель Корреа вывел «Атлетико» вперед, однако хозяева отыгрались — 1:1. Затем команда Симеоне на свое поле одолела «Райо Вальекано» — три очка и минимальную победу (1:0) «Атлетико» принес Антуан Гризманн.

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В третьем туре мадридцы на выезде уступили «Сельте» (0:2), а в четвертом едва не проиграли еще раз, однако Борха Гарсес в концовке встречи с «Эйбаром» спас команду от поражения.

Прогноз

Победа «Монако» в этом матче оценивается коэффициентом 5,00, ничья — коэффициентом 3,50, а успех «Атлетико» — 1,85.

Ранее «Монако» и «Атлетико» друг с другом не встречались.

«Атлетико» пока не демонстрирует внятную игру на старте сезона и не блещет результативность, однако за счет более высокого класса должен пользоваться проблемами «Монако», который выглядит еще более неубедительно.

Наш прогноз на матч «Монако» — «Атлетико» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,70. 0