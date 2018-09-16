«Марсель» — «Генгам». Прогноз на чемпионат Франции по футболу 16 сентября 2018 года

В воскресенье, 16 сентября, в пятом туре Лиги 1 «Марсель» будет принимать на своем поле «Генгам». Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Генгам».

«Марсель»

Несмотря на разочарование от непопадания в Лигу чемпионов и фиаско в финале Лиги Европы прошлого сезона, у «Марселя» есть шанс использовать эти неплохие результаты для дальнейшего прогресса.

Единственным входящим трансфером провансальцев в межсезонье стал хорватский центрбек Дуе Чалета-Цар, но зато им удалось удержать нападающего Флориана Товена.

Тем не менее, побороться за чемпионство коллективу наверняка помешает отсутствие качественного центрфорварда, если таковым сходу не станет купленный за 12 млн евро у «Црвены Звезды» Неманья Радоньич.

Старт сезона в Лиге 1 для подопечных Руди Гарсии выдался противоречивым, ведь на своем поле они оставили не у дел «Тулузу» (4:0). Однако после этого коллектив не выиграл в двух следующих турах, неожиданно уступив новичку «Ниму» в гостях со счетом 1:3, а также довольствовавшись ничьей с «Ренном», при том, что соперник выигрывал по ходу поединка (2:2).

И все же, в четвертом матче «Олимпик» сумел вернуться к успехам и поднялся на пятое место, добыв важную победу на выезде над «Монако» (3:2).

«Генгам»

В прошлом сезоне «Генгам» сумел избежать напряженной борьбы за выживание, которая на финишном отрезке включала в себя минимум пять участников. Бретонцы успешно закрепились в середине турнирной таблицы, благодаря чему завершили розыгрыш Лиги 1 минувшей кампании на 12-й позиции.

И если бы команда не бросила играть за четыре тура до конца первенства, в которых ей ни разу не удалось выиграть при двух ничьих, то она сумела бы занять место в верхней половине турнирной таблицы.

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Впрочем, возможно дело было не только в отсутствии должной мотивации на оставшиеся туры. Ведь как показывает старт нового сезона чемпионата Франции подопечные Антуана Комбуаре испытывают явные проблемы, уступив во всех четырех стартовых турах, из-за чего логично занимают последнюю строчку в Лиге 1.

И это несмотря на то, что во время предсезонной подготовки коллектив не знал поражений во всех пяти матчах при четырех победах.

Прогноз

Букемекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,80. Рекомендуем ставить на то, что Димитри Пайет забьет, и «Марсель» выиграет 1-0, 2-0 или 2-1 за 10,00. 0