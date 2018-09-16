«Эмполи» — «Лацио». Прогноз и ставки на Серию А 16 сентября 2018 года

В рамках четвертого тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле сыграет с римским «Лацио». Встреча пройдет 16 сентября и начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Эмполи» — «Лацио».

«Эмполи»

«Синие» в минувшем сезоне выступали в Серии Б, которую выиграли с отрывом от ближайшего конкурента в 13 баллов. В 42 поединках они одержали 24 победы при 13 ничьих и 5 поражениях.

Старт в элите итальянского футбола выдался довольно-таки неплохим для «Эмполи». В первом туре была одержана домашняя победа над «Кальяри» со счетом 2:0.

Во втором игровом дне команда Аурелио Андреацолли проиграла на выезде «Дженоа» — 1:2, а в третьем — сыграла вничью с «Кьево» (0:0) в гостях.

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Заработав в этих встречах четыре пункта клуб из провинции Тоскана на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

«Лацио»

«Орлы» по итогам прошлого сезона финишировали на пятой строке. Римляне до последнего тура держались в четверке, но проиграв в заключительном матче сезона «Интеру» на своем поле — 2:3 покинули Топ-4, а с ним упустили и путевку в Лигу чемпионов.

«Лацио» выдал не лучший старт в Серии А, набрав всего три очка в трех матчах, с которыми расположился на 16 строке турнирки.

Но в оправдание римской команде стоит сказать, что ее соперниками в первых турах были «Ювентус» и «Наполи», которым она и проиграла (0:2 и 2:3).

Календарь и таблица Серии А

В третьем туре подопечные Симоне Индзаги принимали на своем поле новичка элиты «Фрозиноне» и обыграли его с минимальным счетом 1:0.

В сезоне-2016/17 эти команды последний раз играли между собой в Серии А. И тогда «Лацио» дважды проиграл «Эмполи» — 2:0 и 2:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают фаворитом гостей поединка, предлагая на их победу — 1.74.

На победу хозяев дают — 4.70, ничья оценена — в 4.10.

«Лацио» слишком много потерял на старте сезона, но что правда проиграв лидерам чемпионата. Поэтому, в игре с «Эмполи» обязан пополнить свою копилку тремя очками и подняться со дна турнирной таблицы.

Наш прогноз — победа «Лацио». 0