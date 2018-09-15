«Борнмут» — «Лестер». Прогноз и ставки на АПЛ 15 сентября 2018 года

В субботу, 15 сентября, в пятом туре АПЛ «Борнмут» на своей арене сыграет с «Лестером». Начало встречи — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Борнмут» — «Лестер».

«Борнмут»

«Вишни» в минувшем сезоне АПЛ заняли 12 место, одержав 11 побед при 11 ничьих и 16 поражениях в 38 поединках.

В этом сезоне подопечные Эдди Хау после четырех проведенных матчей расположились на шестой строке с семью очками.

Начал новый чемпионат «Борнмут» с двух побед кряду. Поочередно были обыграны «Кардифф» (2:0) дома и «Вест Хэм» (2:1) в гостях.

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Затем была ничья с «Эвертоном» (2:2) на своей арене, а в последнем туре «боском» в Лондоне проиграли «Челси» со счетом 0:2.

«Лестер»

«Лестер» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на девятой строке в турнирной таблице, одержав 12 побед при 11 ничьих.

В четырех матчах нового первенства Англии подопечные Клода Пюэля набрали шесть очков и расположились на восьмой строке турнирки.

На выезде «лисы» провели два матча, в которых сначала уступили со счетом 1:2 «Манчестер Юнайтед», а затем победили «Саутгемптон» с таким же результатом.

Дома переиграли «Вулверхэмптон» (2:0), а в четвертом туре «лисы» проиграли лидеру АПЛ — «Ливерпулю» со счетом 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

Пять из шести последних матчей, которые оппоненты провели между собой, команды сыграли вничью. Еще в одном поединке «Борнмут» выиграл у «Лестера».

Прогноз

«Борнмут» забивает в каждом домашнем матче в этом сезоне. «Лестер» тоже не уходит с поля без забитого мяча в этом сезоне.

Прогнозируем, что предстоящая встреча получиться результативной с обеих сторон. 0