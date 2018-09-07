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    Фарерские острова — Мальта. Прогноз на матч Лиги наций 7 сентября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Фарерские острова — Мальта
    Йохан Суймун Эдмундссон
    В пятницу, 7 сентября, в рамках первого тура Лиги наций в группе 3 Лиги D национальная команда Фарерских островов примет на своем поле сборную Мальты. Поединок, который пройдет в Торсхавне, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Мальта.
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    Фарерские острова

    «Красно-сине-белые» в отборочной компании к ЧМ-2018 заняли в своей группе четвертое место, набрав в 10 поединках девять очков.

    Удалось на выезде одолеть Латвию (2:0) и дома Андорру (1:0), также еще три поединка подопечные Ларса Ольсена свели вничью, и все со счетом 0:0. На своем поле поделили очки с Венгрией и Латвией, еще сыграли вничью в Андорре.

    На своем поле фарерцы в той отборочной компании проиграли только фаворитам группы — Португалии (0:6) и Швейцарии (0:2).

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    • После завершения квалификационных матчей «рыбаки» сыграли два товарищеских поединка. Сначала на полях Испании они расписали мировую с хорошо знакомой Латвией (1:1), а затем разгромили сборную Лихтенштейна — 3:0.

    Мальта

    «Иоаниты» только в предпоследнем туре своей отборочной группы смогли добыть первые очки, сыграв на своем поле вничью с Литвой (1:1) и с одним баллов заняли последнюю строку.

    Остальные девять квалификационных игр мальтийцы проиграли, сумев забить в этих играх всего лишь два мяча, а пропустив в свои аж 24.

    После завершения квалификации к ЧМ-2018 «красно-белые» провели пять спаррингов. Еще в прошлом году на своем поле проиграли Эстонии — 0:3. Затем также на родной арене уступили Люксембургу — 0:1.

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    Потом был гостевой разгром от Финляндии со счетом 0:5. Последние две игры, которые прошли в Швейцарии, принесли ничью с Арменией (1:1) и минимальное поражение от Грузии — 0:1.

    Команды провели между собой четыре поединка, в которых три раза верх брали фарерцы и один раз мальтийцы. Последняя их встреча датирована 2013 года, и тогда Мальта на своем поле одолела Фареры — 3:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Фарерских островов, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1.77.

    За успех команды Мальты предлагают 6.10, а ничью оценивают с коэффициентом 3.40.

    На своем поле фарерцы с командами уровня Мальты выступают довольно-таки успешно, чередуя минимальные победы с ничейными результатами. Мальтийцы на выезде почти с любым соперником имеют трудности, зачастую уезжая с поражениями.

    Учитывая это, прогнозируем победу хозяев.

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    Прогноз на Фарерские острова — Мальта. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В пятницу, 7 сентября, в рамках первого тура Лиги наций в группе 3 Лиги D национальная команда Фарерских островов примет на своем поле сборную Мальты. Поединок, который пройдет в Торсхавне, начнется в 21:45 по мск.
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