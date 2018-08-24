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    Поединок будет «живым»

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз на первый матч нового сезона немецкой Бундеслиги 24 августа

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм»
    Франк Рибери
    В матче-открытии нового сезона чемпионата Германии по футболу «Бавария» 24 августа примет на своем поле «Хоффенхайм». Матч начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм».
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    «Бавария»

    Шесть лет. Шесть лет «Бавария» не отдает чемпионскую салатницу немецкой Бундеслиги. Психологи говорят, что даже любимая работа надоедает. Однако в стане ФК «Голливуд» нашли выход — постоянные перемены. Не даром клуб сменил четырех тренеров за последние пять лет.

    Сейчас «Звезду Юга» возглавляет Нико Ковач, который успел в фееричном стиле выиграть у своей бывшей команды Суперкубок Германии (5:0).

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    • Отметим также, что постепенно «баварцы» приходят к общемировой тенденции — экономить силы в маловажных матчах. Действительно, романтических команд сейчас очень мало, в футболе царствует практичность.

    Вот и в крайнем своем матче «Бавария» в Кубке страны минимально обыграла «Дрохтерсен Ассель» (1:0). Несмотря на 21 удар по воротам и 11 угловых, игру чемпиона можно назвать экономной в плане цели.

    Основной задачей Ковача было не разгромить соперника, а в последний раз проверить свой выбор состава перед стартом нового чемпионата. Получилось довольно неплохо.

    «Хоффенхайм»

    Лучшая разница забитых-пропущенных позволила «Хоффенхайму» занять третью строчку турнирной таблицы прошлого сезона.

    Но Юлиана Нагельсманна словно преследует наказание за наглость: шесть игроков получили травмы разной степени тяжести во время или даже до предсезонки. Так, Крамарич травмировал колено, но скоро должен быть готов, а вот сроки восстановления Руппа после разрыва «крестов» пока даже приблизительно не называются.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Тем не менее «Хоффенхайм» не падает духом и громить соперников. В Кубке Германии команда Нагельсманна на выезде обыграла третьелиговый «Кайзерслаутерн» со счетом 6:1.

    Прогноз

    Поединок обещает быть достаточно интересным. В прошлом сезоне команды встречались на «Альянц Арене» в 20-м туре, и «Хоффенхайм» тогда вел 2:0 к 12-й минуте поединка. Однако «Бавария» на характере переломила ход противостояния и выиграла 5:2.

    Сумасшедшие показатели «красных» по ударам дают надежду на «живой» матч. Поэтому предлагаем поставить на «Удары в створ: Ф1 (-4,5)» за 1,77. 0

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