«Торино» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 августа 2018 года

в воскресенье, 19 августа, в рамках первого тура Серии А «Торино» на своем поле примет «Рому». Поединок, который пройдет на «Стадио Олимпико», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Торино» — «Рома».

«Торино»

«Бордовые» в минувшем розыгрыше Серии А заняли девятое место, набрав в 38 поединках 54 очка и отстав от седьмой «Аталанты», которая получила право выступать в квалификации Лиги Европы, на шесть пунктов.

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На родной арене «быки» заработали 30 баллов из 54 общих, одержав восемь побед, шесть раз сыграв вничью и пять встреч проиграв (все командам из первой восьмерки).

В межсезонье подопечные Вальтера Мадзарри провели пять контрольных поединков. В четырех из них они брали верх и не пропустили в свои ворота, а уступили только в одной игре — «Ливерпулю» со счетом 1:3.

«Торино» уже успел провести один официальный поединок в этом сезоне. В третьем раунде отбора Кубка Италии он нанес поражение клубу Серии Б «Козенце» — 4:0.

Этой викторией клуб из Турина продлил свою беспроигрышную серию в официальных матчах до четырех игр.

«Рома»

Римляне финишировали на третьей строке турнирной таблицы Серии А в прошлом сезоне. В 38 встречах они набрали 77 баллов, но отстали от чемпиона на 18 очков.

Выездные игры минувшего розыгрыша итальянского первенства принесли «волкам» 42 пункта из 77 общих (12 побед, 6 ничьих и одно поражение).

Дружина Эусебио Ди Франческо провела две контрольные игры в межсезонье, а также приняла участие в МКЧ, в котором она две встречи проиграла («Тоттенхэму» — 1:4 и «Реалу» — 1:2) и один поединок выиграла (у «Барселоны» — 4:2).

Календарь и таблица Серии А

В официальных поединках «Рома» не проигрывает уже пять матчей кряду. Последнее поражение римского клуба состоялось в полуфинале Лиги чемпионов (24 апреля) от «Ливерпуля» — 2:5.

В прошлом сезоне «желто-красные» обыграли «бордовых» на их поле со счетом 1:0, но до этой встречи «Торино» в домашних играх не проигрывал «Роме» четыре года кряду.

Прогноз

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение гостям: победа «Ромы» — 2,10, победа «Торино» — 3,50, а ничья — в 3,60.

У «быков» опытный наставник и неплохой состав, но все же у римлян сейчас класс выше, и намного. Скорее всего, «волки» в стартовой игре чемпионата должны взять три очка.

Наш прогноз — победа «Ромы». 0