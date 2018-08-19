«Даллас» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч МЛС 19 августа 2018 года

В воскресенье, 19 августа, в очередном туре МЛС «Даллас» на своем поле примет «Миннесоту». Поединок начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Даллас» — «Миннесота».

«Даллас»

Команда Оскара Парехи после 23 проведенных матчей в регулярном первенстве МЛС возглавляет Западную конференцию, имея в своем активе 42 очка.

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Два предыдущих поединка выдались для «быков» очень неудачными. Сначала они на своем поле проиграли «Сан-Хосе» со счетом 1:3, а затем в гостях уступили «Сиэттлу» — 1:2.

Из 10 последних матчей «Даллас» чаще проигрывал, чем выигрывал. В этих встречах он одержал только четыре победы, один раз сыграл вничью и пять игр проиграл.

В этом сезоне МЛС клуб из штата Техас провел 12 встреч на своем поле, в которых одержал семь побед, четыре раза играл вничью и одну игру проиграл (последний поединок на родной арене).

«Миннесота»

«Гагары» на данный момент девятые на Востоке. Они провели 24 матча, в которых заработали 29 очков и отстают от зоны плей-офф на шесть пунктов.

Дружина Эдриана Хита не знает радости победы уже три матча кряду. В этой серии она сначала уступила «Ванкуверу» (2:4) в гостях и «Сиэттлу» (1:2) дома, а в последнем туре расписала мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2:2.

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Выездные поединке этого сезона приносят «Миннесоте» неутешительные результаты. В 11 гостевых играх она набрала всего лишь четыре очка.

«Серо-белые» переиграли «Орландо» (2:1) и сыграли вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси», а еще девять встреч заканчивались поражениями. Разница забитых и пропущенных гостевых игр составляет — 14:31.

Прогноз

Фаворитом в этом поединке букмекеры считаю хозяев поединка: победа «Далласа» — 1,40, победа «Миннесоты» — 7,50, ничья — 5,50.

Учитывая то, что «Миннесота» очень плохо играет на выезде, а «Далласа» будет стараться реабилитироваться за два поражения подряд, прогнозируем победу хозяев с разницей в несколько мячей. 0