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    «Динамо» Загреб — «Астана». Прогноз и ставки на ЛЧ 14 августа 2018 года

    Лига чемпионов Динамо Загреб
    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Астана»
    Футболисты «Динамо» Загреб
    Во вторник, 14 августа, «Динамо» Загреб на своем поле будет принимать «Астану» в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Астана».
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    «Динамо» Загреб

    Первый матч, который состоялся в Казахстане неделю тому назад, принес победу хорватскому клубу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Марио Будимир и Дани Ольмо.

    «Синие» без особых трудностей прошли в третий раунд квалификации. В противостоянии с чемпионом Израиля все было решено уже в первом поединке.

    «Динамо» на своем поле разгромило «Хапоэль» Беэр-Шеву со счетом 5:0, а в ответной игре оппоненты сыграли вничью — 2:2.

    В чемпионате Хорватии подопечные Ненада Белица успели провести только три матча. Стартовали ничей с «Рудешем» (1:1), а затем две встречи выиграли у «Истры» (3:0) и «Славена» (2:1).

    На данный момент у загребцев 15-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

    «Астана»

    Астанчане в этом розыгрыше Лиги чемпионов преодолели два раунда квалификации. На первом этапе отбора они в двух матчах одолели «Сутьеску» из Черногории — 1:0 и 2:0.

    На следующем этапе казахи встречались с чемпионом Дании «Мидтьюлланном». В первом поединке, который прошел в Казахстане, «горожане» смогли вырвать победу за считанные секунды до конца поединка — 2:1.

    В ответной встрече «сине-желтые» удержали преимущество, добытое в первой игре, ничего не позволив сделать датчанам в завершающей стадии — 0:0 и вышли в следующий этап.

    Проиграв «Динамо», «Астана» прервала серию без поражений, которая на тот момент насчитывала 13 матчей.

    Прогноз

    В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа в основное время «Динамо» — 1,70, победа в основное время «Астаны» — 4,90, ничья в основное время — 3,90.

    Проход: «Динамо» Загреб — 1,01; «Астаны» — 16,00.

    Все прогнозы на футбол

    Результат первого матча заставить казахов идти вперед большими силами. Хорваты должны использоваться этим и будут ловить гостей на контратаках. Скорее всего, нас ждет не один забитый мяч, и т.к. «Динамо» играет на своем поле поставим — «Динамо» Загреб не проиграет и ТБ 2.5: да за 2,35. 0

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    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Астана». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2,35. Во вторник, 14 августа, «Динамо» Загреб на своем поле будет принимать «Астану» в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
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