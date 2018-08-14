БАТЭ — «Карабах». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 14 августа 2018

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Во вторник, 14 августа, в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов белорусский БАТЭ на своем поле примет азербайджанский «Карабах». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Карабах».

БАТЭ

Подопечные Алексея Баги в первом поединки минимально переиграли «Карабах» в гостях со счетом 1:0, благодаря голу Станислава Драгуна на 38-й минуте матча.

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Борисовчане уже успели убрать со своего пути в этом розыгрыше Лиги чемпионов одного оппонента. Во втором раунде отбора они одолели финский ХИК.

На своем поле «желто-синие» сыграли вничью с чемпионом Финляндии — 0:0, а в ответной встрече смогли выиграть со счетом 2:1 и пройти в следующий этап розыгрыша.

На внутренней арене БАТЭ после 17 игр идет на первом месте, имея в своем активе 44 очка, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

Этой победой команда из Борисова продлила свою беспроигрышную серию до 11 матчей. В этом отрезке «желто-синие» девять встреч выиграли и две свели вничью.

«Карабах»

«Скакуны», в отличии от своего соперника, в этом розыгрыше Лиги чемпионов прошли уже две стадии квалификации.

В первом отборочном раунде дружина Гурбана Гурбанова переиграла словенскую «Олимпию» (0:0 и 1:0). На следующей стадии «Карабах» одолел албанский «Кукеси» (3:0 и 0:0).

В прошлогоднем розыгрыша ЛЧ «Карабах» на аналогичной стадии отбора после безголевой ничьей на своем поле с молдавским «Шерифом», в ответной игре добыл победу со счетом 2:1.

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БАТЭ в минувшем сезоне не смог преодолеть третий раунд квалификации ЛЧ. На своем поле белорусы нанесли поражение чешской «Славии» — 2:1, а в гостях уступили — 0:1 и переместились в Лигу Европы.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в основное время коэффициентом в 2,00.

За победу «Карабаха» в основное время предлагают — 4,30, ничья в основное время — 3,20.

Проход: БАТЭ — 1,15; «Карабаха» — 5,50.

Выездная победа дает БАТЭ ощутимое преимущество. Скорее всего, белорусы в предстоящей встречи постараются сохранить добытое и будут больше внимание уделять обороне своих ворот. А азербайджанцам забитые мячи даются с большим трудом.

Наш прогноз — ТМ 2,50 за 1,60. 0