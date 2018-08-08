«Томь» — «Балтика». Прогноз и ставки на поединок ФНЛ 8 августа

В среду, 8 августа, «Томь» на своем поле примет «Балтику» в рамках пятого тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет на стадионе «Труд», начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Томь» — «Балтика».

«Томь»

Томичи в новом сезоне ФНЛ одержали победы во всех поединках. На старте сезона они на своем поле одолели воронежский «Факел» (2:0), затем привезли три очка из Химок, переиграв местный клуб со счетом 1:0.

Потом в двух домашних встречах «зелёно-белые» поочередно обыграли волгоградский «Ротор» (2:0) и вторую команду «Зенита» — 1:0.

После четырех туров подопечные Василия Баскакова расположились с 12 очками на вершине турнирной таблицы ФНЛ.

На данный момент беспроигрышная серия «сибиряков» насчитывает девять матчей кряду. В этот период они восемь встреч выиграли и одну свели вничью.

«Балтика»

«Балтийцы» в новом розыгрыше ФНЛ набрали только один балл, который позволяет им занимать после четырех туров 18 место среди 20 команд.

Стартовали калининградцы с разгрома в Тюмени от одноименного клуба со счетом 1:4. Затем на своем поле «Балтика» уступила «Тамбову» — 1:2.

В третьем туре дружина Валерия Непомнящего проиграла в гостях «Чертаново» — 1:3, а в крайнем игровом дне сыграла вничью 0:0 в Владивостоке с «Лучом».

Безвыигрышная серия команды уже насчитывает пять поединков во всех турнирах. При этом четыре из них она проиграла.

В прошлом сезоне ФНЛ оппоненты обменялись домашними победами. «Томь» на своем поле выиграла со счетом 1:0, а на выезде проиграла — 1:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Балтики» — 2,50, победа «Томи» — 2,90, ничья — 3,10.

«Сибиряки» хорошо стартовали в этом сезоне. Выиграли четыре матча, шесть мячей забили, ноль пропустили, поэтому заслужено занимает первую строчку. От «Балтики» ожидали большего, но она еще никак не может наладить свою игру.

Мы считаем, что хозяева, как минимум, не проиграют в родных стенах и поединок не будет блистать высокой результативностью. 0