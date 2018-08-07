«Бенфика» — «Фенербахче». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 7 августа

Во вторник, 7 августа, «Бенфика» на своем поле примет «Фенербахче» в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Бенфика» — «Фенербахче».

«Бенфика»

«Бенфика», ставшая второй в прошлом сезоне чемпионата Португалии, этим летом провела ряд товарищеских матчей.

Начались они еще в начале июля, когда «орлы» обыграли сербский «Напредак» (3:0) и испанскую «Севилью» (1:0), а также сыграли вничью с «Сетубалом» (1:1).

В конце прошлого месяца лиссабонцы прибыли в США для участия в матчах Международного кубка чемпионов. В первом из них «Бенфика» по пенальти одолела дортмундскую «Боруссию» (2:2, 4:3 — по пенальти), а во втором по пенальти уступила «Ювентусу» (1:1, 2:4 — по пенальти).

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Накануне «орлы» уже в основное время потерпели поражение от «Лиона» (2:3), завершив американское турне.

«Фенербахче»

Футболисты «Фенербахче» в прошлом сезоне тоже не смогли стать чемпионами, пропустив вперед «Галатасарай».

В летних товарищеских матчах «канарейки» потерпели всего одно поражение, когда 13 июля проиграли швейцарской «Лозанне» (1:2).

При этом стамбульцы сыграли вничью с «Истанбулспором» (1:1), «Фейеноордом» (3:3) и «Алтынорду» (1:1), а также обыграли «Фулхэм» (3:0) и «Кальяри» (2:1).

Отметим, что команду к новому сезону готовит голландский специалист Филип Коку, покинувший ПСВ.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бенфики» — 1,65, победа «Фенербахче» — 5,50, ничья — 3,80.

Действительно, лиссабонцы неплохо проявили себя в Международном кубке чемпионов, где играли против сильных команд, тогда как стамбульцы не впечатлили даже на фоне скромных соперников.

Однако мы бы обратили внимание на то, что «орлы» пропускали почти в каждом матче, а «канарейки» не покидали поле без хотя бы одного забитого мяча.

Туркам традиционно непросто даются стартовые матчи сезона, но нам кажется, что в Лиссабоне подопечные Филипа Коку способны если не победить, то хотя бы отметиться в чужих воротах. Предлагаем ставить на «гости забьют» за 1,79.

Также можно взять «обе забьют» за 2,15, поскольку при поддержке родных трибун футболисты «Бенфики» обязаны сделать все, чтобы приблизиться к групповому этапу Лиги чемпионов. 0