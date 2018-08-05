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    «Ахмат» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 августа

    РПЛ Футбол России Ахмат Енисей
    Прогноз на «Ахмат» — «Енисей»
    Антон Швец
    «Ахмат» на своем поле примет дебютанта лиги «Енисей» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Грозном 5 августа, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «Енисей».
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    «Ахмат»

    В первом туре РПЛ-2018/19 грозненская команда на выезде уступила «Ростову» — 0:1, играя с 25 минуты в меньшинстве.

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    В предсезонной подготовке «волки» провели семь товарищеских матчей. Три из них они выиграли и четыре проиграли. Из них стоит выделить виктории над английским «Бирмингемом» и турецким «Башакшехиром» — по 1:0, а также разгром от чемпиона Чехии «Виктории» со счетом 0:4.

    В летнее трансферное окно чеченский клуб купил хавбека «Андерлехта» Идрисса Думбия. Еще кавказский клуб взял нескольких игроков в аренду.

    Из 15 поединков прошлого сезона, проведенных в Грозном, «Ахмат» шесть из них выиграл, пять свел вничью и четыре встречи проиграл.

    «Енисей»

    Дебют у «Енисея» в РПЛ выдался неудачным. Красноярцы на свое поле принимали питерский «Зенит» и проиграли со счетом 0:2.

    В прошлом сезоне «львы» финишировали на третьей строчке в ФНЛ и заработали право на участие в стыковых матчах с 14 командой РФПЛ «Анжи». На своем поле «красно-синие» выиграли — 3:0, а в ответной игре уступили 3:4 и завоевали билет в элиту российского футбола.

    При подготовке к новому сезону дружина Дмитрия Аленичева провела шесть контрольных встреч, из которых три выиграла, две свела вничью и одну проиграла.

    В летнее трансферное окно красноярцы приобрели несколько футболистов из расформированного «Амкара» и «Тосно» (Бодул, Огуде, Занев, Комолов и Костюков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В 2017 году оппоненты встречались в Кубке России. И тогда в Красноярске «Енисей» нанес поражение «Ахмату» со счетом 3:0.

    Прогноз

    В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,77.

    На победу «Енисея» предлагают — 5,50, ничья — 3,50.

    «Ахмат» на своем поле играет неплохо и в первом домашнем матче должен набрать очки. Тем более противостоит им будет дебютант лиги, который так открыто закрываться у своих ворот не будет, как в предыдущем матче.

    Ставим — «Ахмат» не проиграет и ТБ 2.0: да за 2,20. 0

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    Футбол. Прогноз на «Ахмат» — «Енисей». «Ахмат» на своем поле примет дебютанта лиги «Енисей» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Грозном 5 августа, начнется в 21:30 по московскому времени.
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