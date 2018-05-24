«Ривер Плейт» — «Фламенго». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 24 мая

«Ривер Плейт»

«Миллионеры» за тур до окончания группового раунда КЛ лидируют в своем квартете. В 5-ти поединках «Ривер Плейт» добыл 11-ть баллов и опережает своего предстоящего соперника на 2-а очка.

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Аргентинцы уже забронировали за собой право сыграть в 1/8 финала КЛ, т.к. 3-ю строку они опережают на 7-мь пунктов.

Стартовали «красно-белые» в своей группе с 2-х ничьих кряду. С «Фламенго» на выезде расписали мировую (2:2) и на своем поле сыграли вничью с колумбийским «Санта-Фе» (0:0).

Затем подопечные Марсело Гальярдо выиграли 3-и поединка подряд. В 2-х матчах одолели эквадорский «Эмелек» (1:0 и 2:1), а также в ответной игре переиграли в гостях «Санта-Фе» (1:0).

В завершившемся чемпионате Аргентины «Ривер Плейт» занял 8-е место, набрав в 27-ми встречах 45-ть очков. На данный момент «миллионеры» имеют 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

«Фламенго»

«Стервятники» тоже уже зарезервировали себе место в плей-офф КЛ. В 5-ти матчах группового этапа они заработали 9-ть баллов и опережают 3-й «Санта-Фе» на 5-ть пунтов.

В своем квартете бразильцы 3-и поединка свели вничью и 2-а матча выиграли. Расписали мировые с «Ривер Плейтом» (2:2) дома и с «Санта-Фе» в 2-х играх (0:0 и 1:1).

3,50Х

А эквадорский «Эмелек» «красно-чёрные» обыграли в 2-х встречах — 2:1 и 2:0.

После 6-ти поединков бразильской Серии А «Фламенго» занимает 2-е место в турнирной таблице. В этих поединках команда Пауло Сезара Карпежиани набрала 11-ть очков и отстает от 1-й строки на 2-а балла.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 1,81, победа «Фламенго» — 4,80, ничья – 3,50.

Оппоненты уже решили задачу с выходом в следующий раунд КЛ. Поэтому, этот поединок не будет иметь большого значения для них. Аргентинцы только постараются продлить свою серию без поражений до 17-ти матчей.

Не исключено, что в этой игре соперники не выявят победителя. Наш прогноз на этот матч — ничья.

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