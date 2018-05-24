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    Продлит ли «Ривер Плейт» свою успешную серию?

    «Ривер Плейт» — «Фламенго». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 24 мая

    Латинская Америка
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    «Фламенго» — «Ривер Плейт»
    «Фламенго» — «Ривер Плейт»
    cariverplate.com.ar
    В четверг, 24 мая, аргентинский «Ривер Плейт» на своем поле примет бразильский «Фламенго» в рамках 6-го тура группового раунда Кубка Либертадорес. Встреча начнется в 03:45 по мск. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Фламенго».

    «Ривер Плейт»

    «Миллионеры» за тур до окончания группового раунда КЛ лидируют в своем квартете. В 5-ти поединках «Ривер Плейт» добыл 11-ть баллов и опережает своего предстоящего соперника на 2-а очка.

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    Аргентинцы уже забронировали за собой право сыграть в 1/8 финала КЛ, т.к. 3-ю строку они опережают на 7-мь пунктов.

    Стартовали «красно-белые» в своей группе с 2-х ничьих кряду. С «Фламенго» на выезде расписали мировую (2:2) и на своем поле сыграли вничью с колумбийским «Санта-Фе» (0:0).

    Ближайшие события

    Затем подопечные Марсело Гальярдо выиграли 3-и поединка подряд. В 2-х матчах одолели эквадорский «Эмелек» (1:0 и 2:1), а также в ответной игре переиграли в гостях «Санта-Фе» (1:0).

    В завершившемся чемпионате Аргентины «Ривер Плейт» занял 8-е место, набрав в 27-ми встречах 45-ть очков. На данный момент «миллионеры» имеют 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

    «Фламенго»

    «Стервятники» тоже уже зарезервировали себе место в плей-офф КЛ. В 5-ти матчах группового этапа они заработали 9-ть баллов и опережают 3-й «Санта-Фе» на 5-ть пунтов.

    В своем квартете бразильцы 3-и поединка свели вничью и 2-а матча выиграли. Расписали мировые с «Ривер Плейтом» (2:2) дома и с «Санта-Фе» в 2-х играх (0:0 и 1:1).

    3,50Х

    А эквадорский «Эмелек» «красно-чёрные» обыграли в 2-х встречах — 2:1 и 2:0.

    После 6-ти поединков бразильской Серии А «Фламенго» занимает 2-е место в турнирной таблице. В этих поединках команда Пауло Сезара Карпежиани набрала 11-ть очков и отстает от 1-й строки на 2-а балла.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 1,81, победа «Фламенго» — 4,80, ничья – 3,50.

    Оппоненты уже решили задачу с выходом в следующий раунд КЛ. Поэтому, этот поединок не будет иметь большого значения для них. Аргентинцы только постараются продлить свою серию без поражений до 17-ти матчей.

    Не исключено, что в этой игре соперники не выявят победителя. Наш прогноз на этот матч — ничья.

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