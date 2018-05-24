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    «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете

    «Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 24 мая

    Латинская Америка
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    «Дефенсор Спортинг» — «Гремио»
    «Дефенсор Спортинг» — «Гремио»
    elcomercio.pe
    В четверг, 24 мая, в заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» на своей арене примет уругвайский «Дефенсор Спортинг». Встреча начнется в 01:15 по мск. Прогноз на «Гремио» — «Дефенсор Спортинг».

    «Гремио»

    Подопечные Ренато Гаушо после 5-ти поединков на групповом этапе КЛ набрали 11-ть баллов и занимают первое место в своем квартете. Они на один пункт опережают 2-й «Серро Портеньо».

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    Бразильцы досрочно оформили выход в 1/8 финала КЛ, т.к. 3-й «Дефенсор Спортинг» «мушкетеры» опережают на 7-мь очков.

    В 1-м туре оппоненты расписали мировую (1:1), в следующем поединке «Гремио» на своем поле разгромил венесуэльский «Монагас СК» (4:0). Закончила команда из Порту-Алегри первый круг выездной ничьей с парагвайским «Серро Портеньо» (0:0).

    Ближайшие события

    Во втором круге «трёхцветные» одержали 2-е победы кряду. В домашнем поединке переиграли парагвайцев (5:0) и на выезде одолели венесуэльцев (2:1).

    После 6-ти матчей бразильской Серии А «Гремио» занимает 8-е место, имея в своем активе 9-ть баллов. На данный момент «мушкетеры» имеют 6-матчевую серию без поражений.

    «Дефенсор Спортинг»

    «Дефенсор Спортинг», проиграв в прошлом туре на родной арене парагвайскому «Серро Портеньо» (0:1), лишился шансов пробиться в плей-офф КЛ. Теперь в заочной борьбе уругвайцы разыграют 3-е место с венесуэльским «Монагас СК».

    В своей группе «фиолетовые» набрали только 4-е очка. В первом туре сыграли вничью с предстоящим соперником (1:1), а в 3-м туре нанесли домашнее поражение «Монагас СК» (3:1).

    В ответной игре они уступили клубу из Венесуэлы со счетом 0:1, а также еще проиграли в Парагвае — 1:2.

    1,76голы в обоих таймах: да

    В регулярном первенстве Уругвая «Дефенсор Спортинг» занял 4-е место, набрав в 15-ти встречах 30-ть очков. На следующей стадии розыгрыша «виола» на данный момент расположилась на последнем месте в своей подгруппе, набрав в 3-х играх 3-и балла.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Гремио», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,33.

    За успех «Дефенсор Спортинг» предлагают 9,90, а ничью оценивают с коэффициентом 5,20.

    Бразильцы уже забронировали себе место в 1/8 финала КЛ, а их соперник может продолжить борьбу только в Копа Судамерикана.

    «Гремио» на своем поле выступает очень мощно, имея на данный момент 13-матчевую серию без поражений во всех турнирах. Поэтому, даже немотивированные бразильцы постараются продлить свою серию и удержать первую строку в своей группе.

    Предлагаем в этом поединке поставить на то, что голы будут в обоих таймах за 1,76, т.к. оппоненты должны продемонстрировать открытый футбол.

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    «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте«Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 24 мая
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