«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 39 очков.

«Оружейники» всего на один балл отстают от «Уфы», при этом минимально опережая грозненский «Ахмат».

Для «Арсенала» очень важно набрать три очка и постараться выйти на шестую строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

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К слову, туляки могли бы быть шестыми уже сейчас, если бы не потерпели разгромное поражение от ЦСКА (0:6) в предыдущем туре.

В лазарете «Арсенала» находятся Александру Боурчану и Кирилл Комбаров.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» расположился на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 60 очков.

«Железнодорожники» уже оформили чемпионство, так что могут спокойно доигрывать сезон, не оглядываясь на результаты других команд.

Ключевой для подопечных Юрия Семина была победа над «Зенитом» (1:0), перед которой команда не могла выиграть в течение трех туров.

В последнее время у «Локомотива» наблюдались проблемы с результативностью. В четырех последних матчах «красно-зеленые» забили всего один гол.

Последний тур из-за перебора желтых карточек пропустит Владислав Игнатьев.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 2,03, победа «Локомотива» — 3,70, ничья – 3,80.

1,73Ничья в первом тайме или матче

Очевидно, что «оружейники» подойдут к этой встрече со всей серьезностью, тогда как «железнодорожники» смогут расслабиться после напряженной чемпионской гонки и дать шанс резервистам проявить себя.

И все же мы не думаем, что действующий чемпион готов без борьбы подарить сопернику три очка, поэтому ожидаем напряженной игры, в которой тулякам придется приложить максимум усилий для достижения нужного результата.

1,81«Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5

Предлагаем присмотреться к ставке «ничья в первом тайме или матче» за 1,73. Также интересный вариант – «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1,81.

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