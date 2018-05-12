«Шальке-04» — «Айнтрахт Ф». Прогноз и ставки на матч 34-го тура немецкой Бундеслиги 12 мая

«Шальке-04»

Прошлый тур стал решающим. Своя победа над «Аугсбургом» (2:1) гарантировала команде Доменико Тедеско место в ЛЧ на следующий сезон, а параллельное поражение «Боруссии Д» так и вовсе закрепило за «Шальке» вторую строчку чемпионата.

Казалось бы, интрига пропала, а вслед за ней должен угаснуть интерес. Но это не так. «Кобальтовые» могли бы продлить свой сезон, если бы не проиграли в полуфинале Кубка Германии. Обидчиком был как раз «Айнтрахт Ф».

Потому желание рассчитаться и будет твой движущей силой, которая поведет команду Тедеско. Но мы не записываем «Шальке» в однозначные фавориты этого противостояние. За последние 11 матчей «кобальтовые» проиграли всего один матч, но пять «викторий» этой серии были минимальными.

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Добавим, что два матча закончились вничью. И получается, что за всю серию гельзенкирхенцы только трижды должны были напрягаться.

«Айнтрахт Ф»

«Капризная барышня» отстает от зоны Лиги Европы на одно очко. Также коллектив Ника Ковача сохраняет шансы на прямую путевку в групповую стадию указанного еврокубка. Но они чисто теоретические, ведь у «Байера» на три очка больше, а разница мячей составляет +13 (у «Айтрахта Ф» всего +1).

К тому же «фармацевты» играют против «Ганновера», который явно послабее «Шальке». А вот «Лейпциг» вполне может оступиться в матче против «Герты» и подарить «орлам» квалификацию в ЛЕ. При условии победы последних, конечно же.

Но все это только «бумажные расклады». На деле все выходит сложнее. За последние шесть матчей «Айнтрахт Ф» потерпел четыре поражения и один матч свел вничью. Причем три раза команду Ковача громили с разницей в три мяча. Не передумает ли «Бавария»?..

Прогноз

1,65«1 тайм: 1Х + одна не забьет»

Лучший показатель качества чемпионата – это уровень мотивации у команд в концовке сезона. Из предыдущего видно, что у команд этот уровень будет достаточным, чтобы подарить радость немецким болельщикам.

Несмотря на крупные поражения, «Айнтрахт Ф» имел достаточно моментов для взятия ворот соперников. По ударам «орлы» уступили только «Байеру». Примечательная особенность – более сильные вторые таймы.

«Шальке» немного странновато играл в последнее время. По ходу сезона «кобальтовые» тоже всегда прибавляли во вторых половинах матчей (28 голов во 2-х таймах против 24-х в первом). В последних играх более сильными выдаются первые таймы.

Потому предлагаем рискнуть и поставить на «1 тайм: 1Х + одна не забьет» за 1,65.

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