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    «Атланта» — «Канзас Сити». Прогноз и ставки на матч футбольной лиги MLS 10 мая

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    Футболисты «Атланты»
    prosoccerusa.com
    В четверг, 10 мая, «Атланта» на своем поле примет «Канзас Сити» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум», начнется в 02:30 по московскому времени. Прогноз на «Атланта» — «Канзас Сити».

    «Атланта»

    Футболисты «Атланты» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 22 очка.

    В девяти сыгранных матчах подопечные Херардо Мартино одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    В трех последних матчах «Атланта» поочередно обыграла «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0), «Монреаль Импакт» (4:1) и «Чикаго Файр» (2:1).

    Среди лучших бомбардиров первенства сразу два игрока «Атланты» — Хосеф Мартинес, забивший семь голов, и Мигель Альмирон, в активе которого шесть мячей.

    В лазарете команды находятся защитник Хосе Эрнандес, а также вратари Митч Хильдебрандт и Алек Канн.

    «Канзас Сити»

    Игроки «Канзас Сити» лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 очков.

    Ближайшие события

    Команда Питера Джозефа Вермеса одержала шесть побед при двух ничьих и двух поражениях.

    В трех последних матчах «Канзас» разгромил «Ванкувер Уайткэпс» (6:0), проиграл «Нью-Инглэнд Революшн» (0:1), а также одолел «Колорадо Рэпидз» (1:0).

    У «Канзаса» в лучших бомбардирах значатся Фелипе Гутьеррес и Джонни Рассел, в активе которых по пять мячей.

    Впрочем, Гутьеррес выбыл на два-три месяца из-за операции по удалению грыжи. Также среди травмированных значится вратарь Адриан Зендехас.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1,65, победа «Канзас Сити» — 5,20, ничья – 3,90.

    1,87Тотал голов больше 3

    Действительно, в последних играх чаще побеждают подопечные Херардо Мартино, однако не стоит недооценивать и гостей, которые в этом сезоне играют очень результативно.

    Даже без Гутьерреса в составе «Канзас Сити» способен дать бой на «Мерседес-Бенц Стэдиум», так что мы ждем результативной встречи и предлагаем ставить на «тотал голов больше 3» за 1,87.

    1,94Второй тайм результативнее первого

    Обе команды большинство своих мячей забили во вторых таймах, поэтому ставка «второй тайм результативнее первого» за 1,94 не лишена смысла.

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