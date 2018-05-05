«Сток Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского чемпионата по футболу 5 мая

«Сток Сити»

Подопечные Пола Ламберта не выигрывали со средины января. Идем дальше: с того момента «Сток Сити» не забивал более одного мяча в игре. Правда, и пропускать стал меньше – только «сухая трешка» от «Арсенала» выбивается из общего рисунка.

Шесть ничьих за последние десять матчей позволяют «гончарам» занимать 19-е место и мечтать одновременно о потерях конкурентов и своем успехе. «Кристал Пэлас» уже обеспечил себе место в элитном дивизионе на следующий сезон, а еще один будущий соперник «Суонси» выступает нестабильно.

Календарь и таблица АПЛ

Это дает команде Ламберта надежду на спасение. Ведь последние три матча «Сток Сити» не проигрывает и показывает в целом терпимую игру. «Гончарам» даже удалось вытащить нулевую ничью против «Ливерпуля». Хоть во многом это было осознанное попустительство Юргена Клоппа перед Лигой чемпионов.

«Кристал Пэлас»

Повторимся, «стекольщики» – в Премьер-лиге на следующий сезон. Очень неудачный старт чемпионата (7 поражений в стартовых 7-ми турах) обернулся неплохим финишем – за последние шесть матчей «Кристал Пэлас» проиграл только раз.

Потому Рой Ходжсон может уподобится другим тренерам и податься в тактические эксперименты. Как вариант – в тестирование молодежи.

Но «орлы» в этом сезоне показали себя как домашних птиц. За 18 матчей на родном «Селлхерст Парк» они выиграли шесть поединков и забили при этом 27 голов. На чужих стадионах в тех же 18 матчах им удалось добыть только три победы и забить всего 14 голов.

Например, в последнем выездном матче против «Уотфорда» (0:0) «Кристал Пэлас» заработал всего на одну желтую карточку меньше, чем нанес ударов за весь матч.

Прогноз

2,08«Тотал матча: 2-3 гола»

Серьезно помешать Полу Ламберту могут травмы. Шупо-Мотинг, Бераино, Хесе Родригес – все эти форварды не могут помочь своей команде. Потому малое количество голов не удивительно. С другой стороны находится «Кристал Пэлас». Команда Роя Ходжсона идет сразу после лидеров чемпионата по ударам за матч – 12,4 в среднем.

Однако формула «отсутствие мотивации» + «плохая игра на выезде» в сумме дает возможность «Сток Сити» зацепиться за очки. Наша ставка – «тотал матча: 2-3 гола» за 2,08.

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